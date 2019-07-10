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Подросток в Бресте ради эффектного селфи повис на подоконнике шестого этажа

11.07.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июля на бульваре Космонавтов в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа. Видео было снято очевидцем. 

Напомним, что попытки сделать эффектное селфи нередко приводят к трагедиям, в том числе и в Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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11 июля на бульваре Космонавтов в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа. Видео было снято очевидцем.
 
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