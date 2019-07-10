Подросток в Бресте ради эффектного селфи повис на подоконнике шестого этажа

Источник материала: Tut.by

11 июля на бульваре Космонавтов в Бресте подросток повис на подоконнике окна шестого этажа. Видео было снято очевидцем.

Напомним, что попытки сделать эффектное селфи нередко приводят к трагедиям , в том числе и в Беларуси .