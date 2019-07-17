На Гомельщине орудует еще один опасный вредитель - каштановая моль

Источник материала: Tut.by

Каштановая минирующая моль — маленький мотылек, который с молниеносной скоростью наносит серьезный ущерб городским посадкам. Судя по буреющей зелени многих уличных каштанов в Гомеле, данный вредитель уже не первый год орудует в областном центре, пишет издание «Гомельская правда».



Фото: flickr.com/ricosz

Этот инвазивный вид бабочек из семейства молей-пестрянок напрочь уничтожает не только листву, но и высасывает древесные соки. А поэтому является грозной напастью для каштанов.

Как рассказали в облкомприроды, ареал этого вида вредителя охватил уже большую часть стран Азии и Европы, а в начале 2000-х годов впервые был замечен в России.

Признак того, что на дереве, будь то каштан, вишня или любое другое зеленое насаждение, обитает этот паразит, — наличие на листьях пятен ржавого цвета. Судя по буреющей зелени многих уличных каштанов в Гомеле, данный вредитель уже не первый год орудует в городе.

Выглядит на первый взгляд такая каштановая бабочка вполне безобидно и даже привлекательно: маленькая, имеет золотисто-рыжий окрас крыльев, которые в размахе не превышают сантиметра. На концах крыльев заметны черные пятнышки, голова и крылья покрыты рыжими чешуйками.

Многие любители природы и садоводы, увидев насекомое, даже не догадываются о его вредоносной деятельности и не спешат принимать меры по борьбе с этим вредителем.

«Массовый лет бабочки происходит в мае, совпадая с цветением каштана, когда самки откладывают до сотни яиц на верхней поверхности листовых пластинок, — рассказал начальник Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев. — Яйца очень мелкие, покрыты прозрачным налетом в виде тонкой пленки. Эмбриональное развитие длится от нескольких суток до трех недель — в зависимости от температуры. Гусеницы, которые проходят несколько циклов развития, питаются соком каштановых листьев, потом выгрызают полости в листовой ткани.

В итоге поврежденная крона каштана не обеспечивает деревьям достаточного накопления питательных веществ, что зимой приводит к вымерзанию. Если не происходит полного вымерзания, то сильно поврежденные деревья плохо распускаются, в самом начале лета начинают увядать и т.д.

На ослабленные деревья, как правило, нападают другие вредители, повреждающие листья, побеги, стволы, развиваются грибковые инфекции. Каштановая моль быстро увеличивает свою популяцию, и избавиться от нее очень сложно — пока не существует универсального средства борьбы с ней.

Поэтому во многих городах отказываются от каштановых посадок, отдавая предпочтение деревьям, более устойчивым к вредителям, — липе, березе, акации или иве. Сделан такой акцент и в озеленении Гомеля.