ИИ-инструменты для разработчиков, маркетологов, предпринимателей

18.09.2025 19:33 — Разное | ProBusiness  
«Про бизнес» собрал 100 AI-инструментов для предпринимателей, маркетологов, разработчиков, hr-менеджеров. Очевидно, что ИИ-помощники не могут сделать всю работу за специалиста, но большинство агентов точно сократят время, подкинут идей и упростят работу на определенных этапах.

Список AI-инструментов

  • Rewind — ваша личная поисковая система по всему, что вы видели и слышали.
  • Operate — продажи и управление клиентами без лишней сложности.
  • Oboe — персональный ИИ-репетитор для освоения новых навыков.
  • Cofounder — цифровой партнер для вашего бизнеса.
  • Genstore.ai — ваш ИИ-магазин за 60 секунд.
  • xpander.ai — сервис для сборки и тестирования ИИ-помощников.
  • Creao — приложение как на заказ, но без программистов.
  • Latitude — ИИ-ассистент под конкретные нужды.
  • Structify — приводит хаос в ваших данных к порядку.
  • Receiptor.ai — Ваш бухгалтер на ИИ.
  • Ghost — единое пространство для кода, дизайна и презентаций.
  • Ada — персональный ИИ-аналитик для работы с данными.
  • Warp Code — среда разработки, которая пишет и чинит код за вас.
  • Bhava — схемы и диаграммы без усилий.
  • Wispr Flow — можно писать код, просто проговаривая идеи.
  • Incerto — детектив, который ищет слабые места в ваших данных.
  • Monologue — точная расшифровка ваших голосовых записей.
  • AgentSea — безопасный чат с мощными ИИ-моделями.
  • Macaron — создавайте микроприложения для повседневных задач.
  • UIRoot — библиотека для дизайнера интерфейсов.
  • Async — реалистичный синтез речи для ваших проектов.
  • Thunai — оживляет цифровых персонажей голосом.
  • Framezero — превращает зарисовки в анимированные видео прямо в браузере.
  • Spielwerk — можно создавать игры и делиться ими в ленте.
  • Agent Opus — ИИ-агент, который снимает видео по вашему сценарию.
  • Gitcord — единая панель для мониторинга GitHub-проектов.
  • Miniflow — все ИИ-модели и автоматизация в одном месте.
  • CalBot — ваш личный секретарь.
  • Command A Vision — визуализирует аналитику документов и изображений.
  • Ideavo — создает приложение, просто послушав описание.
  • Shortmake — клипмейкер на основе ИИ.
  • Lupa — делает ваши фото четкими и детализированными.
  • Parse.bot — мгновенно превращает сайты в готовые API.
  • Eigent — команда ИИ-специалистов для сложных проектов.
  • Ideogram Character — клонирует персонажа по одному фото и вставляет его в разные сцены и стили.
  • Peec AI — мониторинг позиций компании в поиске с ИИ-анализом.
  • TestSprite — чинит и приводит в порядок ваш код.
  • Magic Animator — анимирует что угодно в два клика.
  • AiPassportPhotos — фото на документы без фотостудии.
  • Mirage — генератор игровых вселенных и ландшафтов.
  • GitHub Spark — превращает текстовое описание в работающее приложение.
  • YouWare — коллективное создание ПО в едином потоке.
  • Cursor’s Bugbot — Автоматический поиск ошибок в коде.
  • Ash — поддержка ментального здоровья с ИИ-собеседником.
  • Notate — позволяет выделять, комментировать и обсуждать любой текст на сайте.
  • CopyCat — автоматизирует рутинные действия в вашем браузере.
  • Trickle — конструктор для приложений, сайтов и форм.
  • Dia — ИИ-браузер с поддержкой интеллектуального поиска и навигации.
  • QuickVideo — ИИ-нстурумент для быстрого создания видео.
  • Unreal Speech — озвучка текста, которую не отличить от человека.
  • Sparc3D — превращает 2D-изображения в 3D-модели.
  • Wave — конструктор из ИИ-агентов для любых задач.
  • ChatShape — создает чат-ботов GPT из ваших документов и контента.
  • Dupe Any Product — ищет бюджетные альтернативы дорогим вещам.
  • ProductShots.AI — виртуальная фотостудия для вашего товара.
  • Chronicle — делает презентации, которые не стыдно показать.
  • FuseBase — платформа для совместной работы команд и взаимодействия с клиентами.
  • Drafthorse AI — SEO-движок на базе ИИ для быстрого создания оптимизированных статей.
  • Fetchy — помощник для учителей, который экономит время.
  • Unicody — сайт с нуля за минуты, без программирования.
  • Tines — автоматизация рабочих процессов без кода.
  • Devin 2.0 — автономный программист на ИИ.
  • MoCha — создает говорящих цифровых людей.
  • Tana AI — превращает заметки в структурированные проекты.
  • Shamaze — приложение, которое озвучивает истории вашим голосом.
  • Waxwing 2.0 — ИИ-ассистент, который выполняет задачи человека.
  • HeroUI Chat — создает интерфейсы по вашему описанию или скриншоту.
  • Qwen2.5-Coder — открытый ИИ-помощник для написания кода.
  • Simplified — платформа для создания контента, дизайна и управления социальными сетями.
  • Sona — записывает ваши разговоры и выделяет ключевые идеи, важные для вас.
  • BuildShip V2 — инструмент для разработки бэкенд API и рабочих процессов с помощью ИИ.
  • Autocomputer — автоматизирует рутину на вашем ПК.
  • API by Recall.ai — инструмент для создания голосовых ИИ-агентов.
  • Universal-2 — расшифровывает речь с учетом нюансов и помех.
  • fieldmobi.ai — ERP-система для бизнеса за 5 минут.
  • MagicQuill — фоторедактор на ИИ.
  • GPT Factory — создает из идей ИИ-продукты.
  • Maths.ai — решебник с пошаговыми объяснениями.
  • Aftershoot — помощник фотографа: отбор и ретушь снимков.
  • Beatoven AI — пишите уникальную музыку для ваших проектов.
  • VModel — виртуальные примерочные.
  • Page Assist — анализирует веб-страницы офлайн.
  • RabbitHole — интерактивная энциклопедия.
  • Ariadna — ИИ-рекрутер, который ищет вам сотрудников.
  • Talo — убирает языковой барьер в видеозвонках.
  • ImageKit AI — все для работы с изображениями в одном месте.
  • AI Desk — круглосуточная поддержка клиентов без операторов.
  • Trag — ИИ-ассистент для анализа и проверки кода.
  • Overlap — превращает длинные видео в shorts, reels.
  • Codeium — инструмент для разработчиков, который позволяет быстро вносить изменения даже на незнакомых языках программирования. 
  • DreamCut — редактируйте и записывайте видео прямо в браузере.
  • hiring.studio — генератор умных вопросов для собеседований.
  • Averi — ИИ-специалист по маркетингу.
  • CapGo.AI — Анализ рынка в формате умной таблицы.
  • Pricing Maker — Найдет идеальную цену для вашего продукта.
