ИИ-инструменты для разработчиков, маркетологов, предпринимателей

«Про бизнес» собрал 100 AI-инструментов для предпринимателей, маркетологов, разработчиков, hr-менеджеров. Очевидно, что ИИ-помощники не могут сделать всю работу за специалиста, но большинство агентов точно сократят время, подкинут идей и упростят работу на определенных этапах. Список AI-инструментов
— ваша личная поисковая система по всему, что вы видели и слышали. Rewind
— продажи и управление клиентами без лишней сложности. Operate
— персональный ИИ-репетитор для освоения новых навыков. Oboe
— цифровой партнер для вашего бизнеса. Cofounder
— ваш ИИ-магазин за 60 секунд. Genstore.ai
— сервис для сборки и тестирования ИИ-помощников. xpander.ai
— приложение как на заказ, но без программистов. Creao
— ИИ-ассистент под конкретные нужды. Latitude
— приводит хаос в ваших данных к порядку. Structify
— Ваш бухгалтер на ИИ. Receiptor.ai
— единое пространство для кода, дизайна и презентаций. Ghost
— персональный ИИ-аналитик для работы с данными. Ada
— среда разработки, которая пишет и чинит код за вас. Warp Code
— схемы и диаграммы без усилий. Bhava
— можно писать код, просто проговаривая идеи. Wispr Flow
— детектив, который ищет слабые места в ваших данных. Incerto
— точная расшифровка ваших голосовых записей. Monologue
— безопасный чат с мощными ИИ-моделями. AgentSea
— создавайте микроприложения для повседневных задач. Macaron
— библиотека для дизайнера интерфейсов. UIRoot
— реалистичный синтез речи для ваших проектов. Async
— оживляет цифровых персонажей голосом. Thunai
— превращает зарисовки в анимированные видео прямо в браузере. Framezero
— можно создавать игры и делиться ими в ленте. Spielwerk
— ИИ-агент, который снимает видео по вашему сценарию. Agent Opus
— единая панель для мониторинга GitHub-проектов. Gitcord
— все ИИ-модели и автоматизация в одном месте. Miniflow
— ваш личный секретарь. CalBot
— визуализирует аналитику документов и изображений. Command A Vision
— создает приложение, просто послушав описание. Ideavo
— клипмейкер на основе ИИ. Shortmake
— делает ваши фото четкими и детализированными. Lupa
— мгновенно превращает сайты в готовые API. Parse.bot
— команда ИИ-специалистов для сложных проектов. Eigent
— клонирует персонажа по одному фото и вставляет его в разные сцены и стили. Ideogram Character
— мониторинг позиций компании в поиске с ИИ-анализом. Peec AI
— чинит и приводит в порядок ваш код. TestSprite
— анимирует что угодно в два клика. Magic Animator
— фото на документы без фотостудии. AiPassportPhotos
— генератор игровых вселенных и ландшафтов. Mirage
— превращает текстовое описание в работающее приложение. GitHub Spark
— коллективное создание ПО в едином потоке. YouWare
— Автоматический поиск ошибок в коде. Cursor’s Bugbot
— поддержка ментального здоровья с ИИ-собеседником. Ash
— позволяет выделять, комментировать и обсуждать любой текст на сайте. Notate
— автоматизирует рутинные действия в вашем браузере. CopyCat
— конструктор для приложений, сайтов и форм. Trickle
— ИИ-браузер с поддержкой интеллектуального поиска и навигации. Dia
— ИИ-нстурумент для быстрого создания видео. QuickVideo
— озвучка текста, которую не отличить от человека. Unreal Speech
— превращает 2D-изображения в 3D-модели. Sparc3D
— конструктор из ИИ-агентов для любых задач. Wave
— создает чат-ботов GPT из ваших документов и контента. ChatShape
— ищет бюджетные альтернативы дорогим вещам. Dupe Any Product
— виртуальная фотостудия для вашего товара. ProductShots.AI
— делает презентации, которые не стыдно показать. Chronicle
— платформа для совместной работы команд и взаимодействия с клиентами. FuseBase
— SEO-движок на базе ИИ для быстрого создания оптимизированных статей. Drafthorse AI
— помощник для учителей, который экономит время. Fetchy
— сайт с нуля за минуты, без программирования. Unicody
— автоматизация рабочих процессов без кода. Tines
— автономный программист на ИИ. Devin 2.0
— создает говорящих цифровых людей. MoCha
— превращает заметки в структурированные проекты. Tana AI
— приложение, которое озвучивает истории вашим голосом. Shamaze
— ИИ-ассистент, который выполняет задачи человека. Waxwing 2.0
— создает интерфейсы по вашему описанию или скриншоту. HeroUI Chat
— открытый ИИ-помощник для написания кода. Qwen2.5-Coder
— платформа для создания контента, дизайна и управления социальными сетями. Simplified
— записывает ваши разговоры и выделяет ключевые идеи, важные для вас. Sona
— инструмент для разработки бэкенд API и рабочих процессов с помощью ИИ. BuildShip V2
— автоматизирует рутину на вашем ПК. Autocomputer
— инструмент для создания голосовых ИИ-агентов. API by Recall.ai
— расшифровывает речь с учетом нюансов и помех. Universal-2
— ERP-система для бизнеса за 5 минут. fieldmobi.ai
— фоторедактор на ИИ. MagicQuill
— создает из идей ИИ-продукты. GPT Factory
— решебник с пошаговыми объяснениями. Maths.ai
— помощник фотографа: отбор и ретушь снимков. Aftershoot
— пишите уникальную музыку для ваших проектов. Beatoven AI
— виртуальные примерочные. VModel
— анализирует веб-страницы офлайн. Page Assist
— интерактивная энциклопедия. RabbitHole
— ИИ-рекрутер, который ищет вам сотрудников. Ariadna
— убирает языковой барьер в видеозвонках. Talo
— все для работы с изображениями в одном месте. ImageKit AI
— круглосуточная поддержка клиентов без операторов. AI Desk
— ИИ-ассистент для анализа и проверки кода. Trag
— превращает длинные видео в shorts, reels. Overlap
— инструмент для разработчиков, который позволяет быстро вносить изменения даже на незнакомых языках программирования. Codeium
— редактируйте и записывайте видео прямо в браузере. DreamCut
— генератор умных вопросов для собеседований. hiring.studio
— ИИ-специалист по маркетингу. Averi
— Анализ рынка в формате умной таблицы. CapGo.AI
— Найдет идеальную цену для вашего продукта. Pricing Maker