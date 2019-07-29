В Гродно запретили купаться в озере Юбилейном и около двух пляжей на Немане

Источник материала: Tut.by

В Гродно запретили купаться купаться в озере Юбилейном. Для детей под запретом оказались пляжи в центре города и в урочище Пышки. Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Такой запрет связан с ухудшением качества воды по микробиологическим показателям. По микробиологическому индексу загрязненности превышение отмечается в несколько раз, — рассказала врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Марина Коршун.