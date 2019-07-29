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В Гродно запретили купаться в озере Юбилейном и около двух пляжей на Немане
30.07.2019 15:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно запретили купаться купаться в озере Юбилейном. Для детей под запретом оказались пляжи в центре города и в урочище Пышки. Такие меры введены по результатам лабораторных исследований проб воды,
— Такой запрет связан с ухудшением качества воды по микробиологическим показателям. По микробиологическому индексу загрязненности превышение отмечается в несколько раз, — рассказала врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Марина Коршун.
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В Гродно запретили купаться купаться в озере Юбилейном. Для детей под запретом оказались пляжи в центре города и в урочище Пышки. Такие меры введены по результатам...
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