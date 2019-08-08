«Преподносится как победа, но это не так». Эксперт по лоукостам - о том, что Wizzair полетит в Минск

Источник материала: Tut.by

Авиационные власти Беларуси похвалились, что весной 2020 года Wizzair откроет ежедневный рейс из Будапешта в Минск. Хотя это преподносится, как победа, думаю, на самом деле, это будет провал. Об этом я подробно писал в докладной записке на имя премьер-министра страны. Попробую сейчас коротко объяснить читателям, где проблемы.



Олександр Ланецкий, директор литовской консалтинговой компании Friendly Avia Support, которая работает с авиакомпаниями, аэропортами и их собственниками (чаше всего правительствами) по вопросам развития. В частности в Литве, Украине, Польше, Болгарии, Турции, Узбекистане и Молдове. До этого работал вице президентам по продажам Avia Solution Group. Преподает менеджмент авиации в Университете им. Казимира Симонавичуса (Вильнюс).

Я целиком за открытие рейсов европейских лоукостеров в Беларусь, и мы с коллегами целенаправленно работаем над этим уже год. Страна остается единственным государством в Европе, куда не летает ни один европейский, турецкий или российский лоукостер. При этом, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч белорусов ежегодно летают лоукостерами через аэропорты соседних стран. То есть через литовские, украинские и немного польские аэропорты летают до 600 тысяч белорусских пассажиров (учитывая дорогу в обе стороны), добравшихся до Вильнюса, Киева или Львова из Беларуси наземным транспортом. Страна от этого ничего не получила. В тоже время все региональные аэропорты Беларуси в 2018 году вместе взятые перевезли чуть более 100 тыс. пассажиров .

Белорусские региональные аэропорты (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) генерируют убытки. Иностранные туристы и инвесторы в свою очередь жалуются на труднодоступность Беларуси и (особенно) ее региональных туристических центров.

Минтранс говорил о заинтересованности развивать лоукост-авиасообщение с региональными аэропортами. В прошлом году такое поручение дал президент.

В тоже время среди высших белорусских чиновников, отвечающих за этот вопрос, существует укоренившиеся мнение, что открытие рейсов лоукостеров неминуемо приведет едва ли не к немедленному банкротству «Белавиа».

И тут, надо признать, они правы. Если иностранным лоукостерам дать возможность летать в Минск из любого города (как это есть в Европе, Грузии или частично Украине), то «Белавиа» вряд ли выдержит конкуренцию. И возможно, повторит судьбу Литовских и Грузинских авиалиний, полностью или частично ушедших с рынка. В этой ситуации белорусские чиновники оказались в сложной ситуации — как выполнить поручение президента и при этом не навредить национальной авиакомпании и бюджету в целом.

История развития лоукостеров показывает: если они начинают полеты в страну с региональных аэропортов (Жирона и Раус в Испании, Вроцлав, Гданьск, Краков в Польше, Каунас в Литве, Констанция и Тимошара в Румынии), то и после захода в столицу активно развивают полеты из многих провинциальных городов.

Если же полеты начинают выполнять сразу со столицы — например, Рига, Кишинев, то никакие региональные аэропорты этой страны (тем более те, в которые вообще никто не летает) лоукостеру становятся не интересны.



Фото: Reuters

Мое предложение правительству Беларуси еще год назад было — не пускать лоукостеры в Минск и при этом максимально либерализировать полеты в региональные аэропорты.

Для начала в качестве эксперимента хотя бы в два-три (Брест, Гродно и, возможно, Витебск). Открытие регулярных полетов лоукостеров в региональные аэропорты Беларуси было бы компромиссным решением, от которого могли бы выиграть все.

Беларусь хотя бы частично вернула в свои аэропорты белорусских пассажиров, летающих через иностранные аэропорты. В среднем малый европейский провинциальный аэропорт зарабатывает с одного пассажира 2 евро прямых сборов и 15 евро непрямых доходов.

Белорусские региональные аэропорты наконец ожили бы и стали действительно аэропортами с регулярным авиасообщением.

Резкое увеличение пассажиропотока в региональных аэропортах возможно не сделает сразу их безубыточными, но точно уменьшит в разы убытки государства из-за их содержания.

Иностранные туристы получили бы реальную возможность добраться в региональные туристические центры Беларуси. Особо актуально это для Бреста, Беловежской пущи, Гродно, Полесья, чернобыльской зоны -изначально хоть как-то известных за рубежом. В перспективе та же Усадьба Деда Мороза может стать бюджетной альтернативой Лапландскому Санта Клаусу.

Регулярные рейсы лоукостеров в города Беларуси сами по себе способствуют резкому увеличению въездного туризма.

Белорусские граждане смогут пользоваться услугами лоукостера и при этом часть их расходов будут оставаться в РБ — в аэропорту, на парковке, кафе, дьюти-фри и т.д.

Исследования, проведенные по заказу Еврокомиссии в странах-членах из Восточной Европы, показали, что регулярные рейсы авиакомпании в город при прочих равных значительно повышают инвестиционную привлекательность региона для иностранных инвесторов.

Регулярное авиасообщение создало бы сотни новых рабочих мест в данных регионах и дало бы реальную добавку к ВВП региона. Согласно исследованиям ICAO, одно рабочее место в авиационной отрасли региона создает 5 рабочих мест в других отраслях, и один доллар оборота генерирует 2,5 доллара в региональном ВВП.

При этом от открытия условного рейса лоукостера Гродно-Лондон, Витебск-Ганновер или Брест-Санкт-Петербург, никак не пострадало бы «Белавиа». Чему самое яркое свидетельство выполнение в прошлом году рейсов Москва-Гомель авиакомпанией С7. Это совершено другой сегмент и пассажир, который или вообще сейчас не путешествует по данному маршруту или ездит наземным транспортом.

Правда, у сценария захода лоукосты в регионы есть три препятствия:

Лоукостеры не любят летать в несколько разных аэропортов, ведь чтобы получить максимум белорусских пассажиров, им достаточно зайти в столицу (как сейчас летает «Белавиа»). Регионы они готовы рассматривать лишь в единственном случае — если нет никаких возможностей зайти в Минск ни у них, ни в будущем у их конкурентов — других лоукостеров. Авиасообщение Беларуси с другими странами строго регламентировано двусторонними соглашениями и по ним нет никакой возможности иностранным авиакомпаниям летать из третьих стран. Например, венгерскому Wizzair или ирландскому Ryanair из Германии в Беларусь. Как я уже писал выше, белорусские чиновники и авиаторы считают, что все равно в какой город РБ полетит лоукостер. Если будет много маршрутов, национальный перевозчик очень пострадает. А региональные чиновники, ответственные за развитие туризма, когда их спрашиваешь, какие нужны направления полетов, задумавшись на минуту, отвечают -Хургада и Анталия.

На этом фоне договориться о полетах с Wizzair по одному единственному маршруту Минск-Будапешт — выход. Вроде как и поручение выполнено и для пиара среди населения хорошо — летайте себе дешево. Но однажды возникнет вопрос: а почему нет других направлений. И тогда придется дать возможность лоукостеру летать по направлениям, на которые есть спрос. Только тогда уже будет невозможно перенаправить лоукостер из Минска в региональный аэропорт — он не позволит ухудшать свои условия. В худшем случае лоукостер просто закроет все полеты в страну.

Белоруские авиационные власти копируют «успешный опыт» Азербайджана и Казахстана, где несколько лет назад позволили Wizzair открыть единственный рейс из Будапешта в Баку и Нурсултан соответственно.

В тоже время из из грузинского Кутаиси Wizzair выполняет полеты в 40 аэропортов 19-ти стран, из Львова — в 10 аэропортов 6-ти стран, из Вроцлова Ryanair летает в 35 городов 11 стран, а Wizzair в 15 городов 10 стран, из Каунаса Ryanair в 20 городов 11 стран, а Wizzair в 6 городов 4 стран. В прошлом году лоукостеры перевезли в Каунасском аэропорту более 1 млн пассажиров, в 2004 году накануне прихода туда Ryanair Каунас обслужил 24 тысячи пассажиров.

Беларусь, запуская лоукостеры на свой рынок самой последней, может учесть все лучшие и худшие практики и получить максимальную выгоду для себя и пассажиров, но пока процесс идет в совсем другом направлении.

Мнение автора может не отражать точку зрения редакции TUT.BY.