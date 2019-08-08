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«Преподносится как победа, но это не так». Эксперт по лоукостам - о том, что Wizzair полетит в Минск
09.08.2019 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиационные власти Беларуси похвалились, что весной 2020 года
Я целиком за открытие рейсов европейских лоукостеров в Беларусь, и мы с коллегами целенаправленно работаем над этим уже год. Страна остается единственным государством в Европе, куда не летает ни один европейский, турецкий или российский лоукостер. При этом, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч белорусов ежегодно летают лоукостерами через аэропорты соседних стран. То есть через литовские, украинские и немного польские аэропорты летают до 600 тысяч белорусских пассажиров (учитывая дорогу в обе стороны), добравшихся до Вильнюса, Киева или Львова из Беларуси наземным транспортом. Страна от этого ничего не получила. В тоже время все региональные аэропорты Беларуси в 2018 году вместе взятые
Белорусские региональные аэропорты (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) генерируют убытки. Иностранные туристы и инвесторы в свою очередь жалуются на труднодоступность Беларуси и (особенно) ее региональных туристических центров.
Минтранс
В тоже время среди высших белорусских чиновников, отвечающих за этот вопрос, существует укоренившиеся мнение, что открытие рейсов лоукостеров неминуемо приведет едва ли не к немедленному банкротству «Белавиа».
И тут, надо признать, они правы. Если иностранным лоукостерам дать возможность летать в Минск из любого города (как это есть в Европе, Грузии или частично Украине), то «Белавиа» вряд ли выдержит конкуренцию. И возможно, повторит судьбу Литовских и Грузинских авиалиний, полностью или частично ушедших с рынка. В этой ситуации белорусские чиновники оказались в сложной ситуации — как выполнить поручение президента и при этом не навредить национальной авиакомпании и бюджету в целом.
История развития лоукостеров показывает: если они начинают полеты в страну с региональных аэропортов (Жирона и Раус в Испании, Вроцлав, Гданьск, Краков в Польше, Каунас в Литве, Констанция и Тимошара в Румынии), то и после захода в столицу активно развивают полеты из многих провинциальных городов.
Если же полеты начинают выполнять сразу со столицы — например, Рига, Кишинев, то никакие региональные аэропорты этой страны (тем более те, в которые вообще никто не летает) лоукостеру становятся не интересны.
Мое предложение правительству Беларуси еще год назад было — не пускать лоукостеры в Минск и при этом максимально либерализировать полеты в региональные аэропорты.
Для начала в качестве эксперимента хотя бы в два-три (Брест, Гродно и, возможно, Витебск). Открытие регулярных полетов лоукостеров в региональные аэропорты Беларуси было бы компромиссным решением, от которого могли бы выиграть все.
Правда, у сценария захода лоукосты в регионы есть три препятствия:
На этом фоне договориться о полетах с Wizzair по одному единственному маршруту Минск-Будапешт — выход. Вроде как и поручение выполнено и для пиара среди населения хорошо — летайте себе дешево. Но однажды возникнет вопрос: а почему нет других направлений. И тогда придется дать возможность лоукостеру летать по направлениям, на которые есть спрос. Только тогда уже будет невозможно перенаправить лоукостер из Минска в региональный аэропорт — он не позволит ухудшать свои условия. В худшем случае лоукостер просто закроет все полеты в страну.
Белоруские авиационные власти копируют «успешный опыт» Азербайджана и Казахстана, где несколько лет назад позволили Wizzair открыть единственный рейс из Будапешта в Баку и Нурсултан соответственно.
В тоже время из из грузинского Кутаиси Wizzair выполняет полеты в 40 аэропортов 19-ти стран, из Львова — в 10 аэропортов 6-ти стран, из Вроцлова Ryanair летает в 35 городов 11 стран, а Wizzair в 15 городов 10 стран, из Каунаса Ryanair в 20 городов 11 стран, а Wizzair в 6 городов 4 стран. В прошлом году лоукостеры перевезли в Каунасском аэропорту более 1 млн пассажиров, в 2004 году накануне прихода туда Ryanair Каунас обслужил 24 тысячи пассажиров.
Беларусь, запуская лоукостеры на свой рынок самой последней, может учесть все лучшие и худшие практики и получить максимальную выгоду для себя и пассажиров, но пока процесс идет в совсем другом направлении.
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«Преподносится как победа, но это не так». Эксперт по лоукостам - о том, что Wizzair полетит в Минск
Авиационные власти Беларуси похвалились, что весной 2020 года Wizzair откроет ежедневный рейс из Будапешта в Минск. Хотя это преподносится, как победа, думаю, на самом...
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