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После случая сибирской язвы в Столинском районе отменили ежегодный фестиваль лошади
13.08.2019 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе отменили ежегодный фестиваль лошади «Полесская Нива», который должен был пройти 17−18 августа в агрогородке Ремель. Об этом TUT.BY сообщили организаторы праздника.
В этом году фестиваль должен был пройти в пятый раз. Традиционно на него собирается множество гостей. Вчера стало известно, что проведение праздника в этом году под вопросом. Причина — зафиксированный случай
— Сегодня-завтра решится вопрос о переносе. Все зависит от того, какой карантин установят и на какое время. Если скажут, что месяц карантина, то еще в сентябре фестиваль можно будет провести, а если шесть месяцев, то уже смысла нет, — рассказали TUT.BY организаторы.
Напомним, 10 августа в Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока неизвестно. Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.
В последний раз в Беларуси сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году.
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Не исключено, что фестиваль в этом году все же пройдет, но в другие даты.
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