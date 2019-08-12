После случая сибирской язвы в Столинском районе отменили ежегодный фестиваль лошади

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе отменили ежегодный фестиваль лошади «Полесская Нива», который должен был пройти 17−18 августа в агрогородке Ремель. Об этом TUT.BY сообщили организаторы праздника.



Фестиваль под Брестом в 2015 году. Фото использовано в качестве иллюстрации

В этом году фестиваль должен был пройти в пятый раз. Традиционно на него собирается множество гостей. Вчера стало известно, что проведение праздника в этом году под вопросом. Причина — зафиксированный случай заболевания лошади сибирской язвой в деревне Хотомель, что примерно в 30 км от Ремеля.

— Сегодня-завтра решится вопрос о переносе. Все зависит от того, какой карантин установят и на какое время. Если скажут, что месяц карантина, то еще в сентябре фестиваль можно будет провести, а если шесть месяцев, то уже смысла нет, — рассказали TUT.BY организаторы.

Напомним, 10 августа в Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой. Животное принадлежало жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока неизвестно. Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.

В последний раз в Беларуси сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году.