Межбанковская система идентификации будет задействована во время переписи населения

Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межбанковская система идентификации (МСИ) будет задействована во время переписи населения 2019 года, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Созданная в Беларуси межбанковская система идентификации стала ответом банковского сектора на необходимость цифровой трансформации экономики в целом и послужила дополнительным импульсом для дальнейшего развития цифровых технологий не только в банковском секторе, но и в других отраслях. У нас в октябре планируется перепись населения. Первым этапом будет интернет-перепись через МСИ. С 4 по 18 октября все граждане Беларуси смогут посредством регистрации через МСИ зайти на портал по переписи, который разрабатывает Белстат, и там переписать свое домохозяйство", - сказала Наталья Штевнина.

Межбанковская система идентификации была выбрана из-за высокого доверия к содержащейся в ней информации, так как данные проверяются в государственных источниках. "Пройдя процедуру регистрации, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией - образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее. МСИ позволит максимально упростить процесс", - отметила заместитель председателя правления.

С 1 октября 2016 года в Беларуси заработала межбанковская система идентификации, которая позволяет клиентам банков после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках Беларуси в удобное время. В апреле 2019 года подписан указ, который существенно расширяет функционал системы идентификации. Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, с 21 октября 2019 года кроме банков получат также страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании и др. Будет предусмотрена возможность получения доступа к МСИ госорганами, возможность при проведении идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос). Совершать сделки при проведении банковских и финансовых операций станет возможным с помощью смарт-контракта.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Основной целью ЕРИП является предоставление участникам финансового рынка единой высокотехнологичной интегрированной платформы для эффективного обеспечения платежей, осуществления расчетов, предоставления различных сервисов, в том числе в рамках общегосударственных проектов.-0-