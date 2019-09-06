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Ушёл из жизни учёный в области аллергологии, Почетный гражданин Пинского района Сергей Владимирович Федорович

07.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ушёл из жизни учёный в области аллергологии, Почетный гражданин Пинского района Сергей Владимирович Федорович3 сентября 2019 года ушел из жизни ученый в области аллергологии, иммунологии, профпатологии, заслуженный деятель России, лауреат Государственной премии Беларуси, Почетный гражданин Пинского района Сергей Владимирович Федорович.

Сергей Владимирович Федорович родился 22 мая 1939 года в деревне Малые Дворцы Пинского района. Окончил Пинское медицинское училище в 1958 году. Работал в Пинске и Пинском районе. Высшее образование получил в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, который окончил в 1967 году. С 1968 года работал научным сотрудником в отделе профпатологии Белорусского научно-исследовательского кожно-венерологического института, где в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1975 году Сергей Владимирович был избран на должность ассистента, а в 1988 году – доцента кафедры профпатологии Белорусского института усовершенствования врачей. В 1986 году защитил докторскую диссертацию. В 1988 году С.В. Федоровича назначают главным аллергологом Минздрава; выбирают на должность доцента кафедры профпатологии БелМАПО, в 1989 году – заведующим кафедрой медицины и гигиены Белорусского института физической культуры. В 1990 году утвержден в звании профессора.

Сергей Владимирович ставит вопрос создания в ГУ «ИРНПЦ гигиены» клинической лаборатории профпатологии и с 1993 года руководит клиническим отделом профпатологии и аллергологии ГУ «Республиканский центр гигиены». В 1996 году Сергею Владимировичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Беларусь».

На протяжении 35 лет постоянно оказывал помощь жителям Пинского района в плане консультаций и госпитализации в Республиканский центр аллергологии. Он неоднократно консультировал больных в колхозах «Оснежицкий», им. Горького, вел постоянно семинары по вопросам профпатологии, дерматологии и аллергологии, готовил кадры по данным специальностям.Только в 2001 году трижды консультировал больных в Пинской районной больнице, а также в межрайонном кожно-венерологическом диспансере. На протяжении почти 50-ти лет он оказывал постоянную лечебную, консультативную и организационно-методическую помощь больным по всей стране.

Сергей Владимирович являлся руководителем Республиканского центра побочного действия лекарств, Председателем Республиканского научного общества иммунологов. С.В. Федорович был избран в состав правления научного общества аллергологов и иммунологов СНГ, входил в состав Президиума Международного общества аллергологов и иммунологов, являлся председателем секции по гигиене труда и профпатологии проблемной Комиссии Минздрава Республики Беларусь, членом Ученого совета РНПЦ гигиены и специализированных советов БГМУ и ГУ «ИРНПЦ гигиены» по защите кандидатских и докторских диссертаций. Был членом редколлегии журналов «Экология и здоровье», «Иммунология». Являлся автором более 500 научных работ.

Под руководством С.В. Федоровича в Беларуси была разработана и внедрена технология спелеолечения, которая не имеет аналогов в мире.

Труд и научная деятельность С.В. Федоровича были отмечены на высоких уровнях.

В 2002 году Сергею Владимировичу Федоровичу было присвоено звание Почетного гражданина Пинского района.

Ушел человек, жизнь которого достойна самых высоких слов и нижайшего почтения. Трудовая биография С.В. Федоровича была насыщена добрыми делами. Он пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья, коллеги, товарищи любили его и ценили его человеческие качества. Он оставил о себе добрую память.

Кончина Федоровича С.В. стала тяжелой утратой для всех. Светлая память о Сергее Владимировиче Федоровиче навсегда останется в наших сердцах и душах.

Пинский районный исполнительный комитет.
Пинский районный Совет депутатов.

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