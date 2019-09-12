Мать девочки, подкинутой в раковину туалета детской больницы в Гомеле, наконец-то нашли

Источник материала: Tut.by

Милиция Гомельщины нашла маму малышки, которую 15 июля обнаружили в раковине в туалете детской больницы в Гомеле.



Фото: МВД

Выяснилось, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля 2019 года родила девочку на съемной квартире в Гомеле, сообщает МВД. Новорожденная была с мамой до понедельника 15 июля. В этот день женщина пришла в областную клиническую больницу и оставила ребенка в туалете. Рядом поставила пакет с вещами и запиской. Когда ребенка нашли, малышка тихо спала, выглядела ухоженной.



Фото: Следственный комитет

Мать искали долго: проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально-опасном положении. В результате биологическая мать ребенка была установлена. Ее нашли в Рогачевском районе.