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Мать девочки, подкинутой в раковину туалета детской больницы в Гомеле, наконец-то нашли

13.09.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Гомельщины нашла маму малышки, которую 15 июля обнаружили в раковине в туалете детской больницы в Гомеле.


Фото: МВД

Выяснилось, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля 2019 года родила девочку на съемной квартире в Гомеле, сообщает МВД. Новорожденная была с мамой до понедельника 15 июля. В этот день женщина пришла в областную клиническую больницу и оставила ребенка в туалете. Рядом поставила пакет с вещами и запиской. Когда ребенка нашли, малышка тихо спала, выглядела ухоженной.


Фото: Следственный комитет

Мать искали долго: проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально-опасном положении. В результате биологическая мать ребенка была установлена. Ее нашли в Рогачевском районе.

 
Теги: Гомель
 
 
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Когда ребенка нашли, малышка тихо спала, выглядела ухоженной.
 
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