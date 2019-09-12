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Мать девочки, подкинутой в раковину туалета детской больницы в Гомеле, наконец-то нашли
13.09.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция Гомельщины нашла маму малышки, которую 15 июля
Выяснилось, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля 2019 года родила девочку на съемной квартире в Гомеле,
Мать искали долго: проверялись женские консультации, роженицы области, вплоть до того, есть ли новорожденный дома или нет. На особом контроле были семьи, которые находятся в социально-опасном положении. В результате биологическая мать ребенка была установлена. Ее нашли в Рогачевском районе.
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Когда ребенка нашли, малышка тихо спала, выглядела ухоженной.
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