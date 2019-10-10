ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски стали позже рожать первого ребенка

11.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Белоруски стали позже рожать первого ребенка

В Беларуси наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. Такая информация содержится в статистическом обзоре ко Дню матери на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Так, средний возраст женщин при рождении ребенка увеличился с 27,3 года в 2010-м до 29,4 в 2018-м. Также повысился возраст женщин при рождении первенца — с 24,9 года до 26,7.

Около 36 тыс. женщин в прошлом году впервые стали мамами. Родили второго ребенка 37 тыс. белорусок, третьего — 14,5 тыс., четвертого и более — 5,7 тыс. За год у более чем тысячи родилась двойня, у 13 — тройня.

Растет и число новорожденных у женщин в возрасте 40-44 лет. У матерей этой возрастной группы родились 2,2 тыс. детей, что в 1,8 раза больше, чем было в 2010 году. Свыше половины этих детей — третьи и последующие в семье.

Многие женщины успешно совмещают работу, семью и воспитание детей: в 2018 году среди занятых в экономике женщин 45% имели детей младше 18 лет.

Всего в стране на начало текущего года проживали более 5 млн женщин, или около 53% от общей численности населения, из них около 4 млн — жительницы городов и поселков городского типа. Средний возраст белорусок — 43 года.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. Такая информация содержится в статистическом...
 
Новости дня
Новости общества
 
И жук, и жаба…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика