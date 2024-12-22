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Важность обучения для предпринимателя, проверка сотрудников и усиление отелов продаж: новости бизнеса за 16-22 декабря 2024 года
22.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тенденции в сфере ИИ, швейцарский стартап и секреты продаж в ОАЭ. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
О работе отделов продаж можно говорить и спорить бесконечно. У всех разные подходы: кто-то делает ставку на холодные звонки, кто-то — на личный профессионализм отдельных менеджеров, кто-то — на высокое качество сервиса… Автор программы для руководителей и собственников «Феникс», предприниматель Дмитрий Герасименя считает, что
В бизнесе каждое слово может стоить вам не только репутации, но и целого состояния. Поэтому знать правду — это ценная возможность. Представьте: вы на собеседовании с новым сотрудником, и точно можете выяснить, действительно ли он подходит вашей команде. Это возможно понять с помощью полиграфа — детектора лжи. Мы
Кейс: как белорусское предприятие
Собрали
Истории бизнеса
Сегодня белоруска Ксения Вогт — выпускница ETH-университета, входящего в топ-5 в сфере технологий в мире, основатель амбициозного AI-стартапа Identic и одна из самых перспективных венчурных предпринимательниц в Швейцарии. Хотя так было далеко не всегда: девушка родилась в простой семье из белорусской провинции, работала школьным учителем и в одиночку воспитывала ребенка, но в один момент все круто изменилось — и теперь ее проект вызывает интерес у крупнейших корпораций мира. «Проблема белорусов в том, что наш менталитет не дает нам развиваться. Мы просто привыкли жить в рамках, считать свои идеи слишком амбициозными, что нужно снизить планку — и это неправильно» — отмечает Ксения.
Ice Land — лидер на рынке чемоданов в Беларуси. Основатель компании Максим Куриляк начинал бизнес, когда проходил службу в МЧС и в какой-то момент понял, что быть предпринимателем куда интереснее, чем работать по специальности. Максим
Евгений Коваленко работал переводчиком, а потом заинтересовался маркетингом и продвижением продуктов. Первым его кейсом стал вывод на рынок Ближнего Востока робота-бариста от белорусской компании. Евгению удалось продать машину крупным компаниям в ОАЭ и Саудовской Аравии. «Про бизнес»
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Важность обучения для предпринимателя, проверка сотрудников и усиление отелов продаж: новости бизнеса за 16-22 декабря 2024 года
Тенденции в сфере ИИ, швейцарский стартап и секреты продаж в ОАЭ. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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