Важность обучения для предпринимателя, проверка сотрудников и усиление отелов продаж: новости бизнеса за 16-22 декабря 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Тенденции в сфере ИИ, швейцарский стартап и секреты продаж в ОАЭ. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

О работе отделов продаж можно говорить и спорить бесконечно. У всех разные подходы: кто-то делает ставку на холодные звонки, кто-то — на личный профессионализм отдельных менеджеров, кто-то — на высокое качество сервиса… Автор программы для руководителей и собственников «Феникс», предприниматель Дмитрий Герасименя считает, что достаточно навести порядок в отделе .

В бизнесе каждое слово может стоить вам не только репутации, но и целого состояния. Поэтому знать правду — это ценная возможность. Представьте: вы на собеседовании с новым сотрудником, и точно можете выяснить, действительно ли он подходит вашей команде. Это возможно понять с помощью полиграфа — детектора лжи. Мы поговорили с основателем центра прикладной психологии и детекции лжи Crystal Ириной Янковской о том, как полиграфологи помогают компаниям не только выявлять мошенников, но и отстаивать честь добропорядочных сотрудников.

Кейс: как белорусское предприятие борется за рынок переработки отработанных масел.

Собрали 10 тенденций в области искусственного интеллекта , которые окажут большое влияние на бизнес в 2025 году, а также советы разных компаний о том, что лучше дарить партнерам на Новый год.

Истории бизнеса

Сегодня белоруска Ксения Вогт — выпускница ETH-университета, входящего в топ-5 в сфере технологий в мире, основатель амбициозного AI-стартапа Identic и одна из самых перспективных венчурных предпринимательниц в Швейцарии. Хотя так было далеко не всегда: девушка родилась в простой семье из белорусской провинции, работала школьным учителем и в одиночку воспитывала ребенка, но в один момент все круто изменилось — и теперь ее проект вызывает интерес у крупнейших корпораций мира. «Проблема белорусов в том, что наш менталитет не дает нам развиваться. Мы просто привыкли жить в рамках, считать свои идеи слишком амбициозными, что нужно снизить планку — и это неправильно» — отмечает Ксения. Читайте о подробностях ее истории, швейцарском бизнес-климате и мировых перспективах стартапа.

Ice Land — лидер на рынке чемоданов в Беларуси. Основатель компании Максим Куриляк начинал бизнес, когда проходил службу в МЧС и в какой-то момент понял, что быть предпринимателем куда интереснее, чем работать по специальности. Максим рассказал , почему не побоялся изменить свою жизнь и как получить профит для компании от бизнес-обучения.