В продажу поступили первые билеты на кинофестиваль «Лістапад»

Источник материала: Полымя

Ловите с 19 октября в продаже первые билеты на 26-й ММКФ «Лістапад». В кассе кинотеатра Silver Screen в Galileo и на сайте silverscreen.by уже можно купить билеты на фильмы Основного конкурса. А также в продаже в кассе «Центрального» на сеансы Основного конкурса игрового кино и «Молодости на марше».





В этом году одной из фестивальных площадок впервые стал кинотеатр Silver Screen в ТРЦ Galileo. Там пройдут показы Основного конкурса документального кино и внеконкурсных секций.

Цена на сеансы Минского МКФ, как всегда, бюджетные: стандартный билет — 6 BYN, Love Seats (места для двоих) — 14 BYN. Предусмотрен и билет для пенсионеров (при предъявлении удостоверения) за 5 BYN.

В «Центральном» билеты на утренний показ игрового кино можно приобрести за 3 BYN, на дневные показы — 5 BYN, вечерние — 6 BYN.

Билеты на церемонии открытия и закрытия фестиваля в кинотеатре «Москва» появятся в кассах 21 октября.