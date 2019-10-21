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У трех витебских школ появятся крутые спорткомплексы. Возле СШ № 28 уже идет стройка
22.10.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три современных школьных стадиона появятся в Витебске в 2020 году. Один из них уже начали строить возле средней школы № 28 на улице «Правды», 43.
Стадион в школе № 28 уже закрыли на капремонт. Вместо старого асфальта и вытоптанного футбольного поля, где после дождя стояли лужи, здесь появится современный спорткомплекс с искусственным травмобезопасным покрытием.
На стадионе оборудуют баскетбольную и волейбольную площадки, поле для мини-футбола, теннисный корт с резинобитумным покрытием, тренажерные комплексы, беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и метания, площадку для изучения ПДД. А чтобы можно было заниматься и в темное время суток, установят светодиодные фонари.
По словам представителя генподрядчика «Трест Белтрансстрой», на стадионе сделают дренаж, и влага не будет задерживаться на искусственном покрытии.
По периметру стадиона появятся ограждение и видеокамеры. Наблюдать за тем, что происходит на площадках, можно будет в учебном заведении. Записи будут архивироваться. Их можно будет пересмотреть, если, например, повредили тренажер.
Стадион будет доступен горожанам, но только в то время дня, когда в школе нет уроков и соревнований. К слову, здесь нельзя будет выгуливать домашних животных, кататься на самокате и велосипеде.
Ввести в эксплуатацию спорткомплекс планируют к началу следующего учебного года.
В 2020 году новые спортобъекты также появятся в школах № 31 и № 27.
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На стадионе СШ № 28 оборудуют баскетбольную и волейбольную площадки, поле для мини-футбола, теннисный корт с резинобитумным покрытием, тренажерные комплексы,...
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