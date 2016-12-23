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Плоцкая «Висла» и «Пяст» заинтересованы в Савицком
24.12.2016 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В услугах белорусского полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого заинтересованы два польских клуба.
«Пяст» и плоцкая «Висла» хотят видеть атакующего полузащитника в своих рядах.
Напомним, ранее Савицкий играл в Польше в составе «Ягеллонии», за которую в сезоне 2014/15 провел пять матчей.
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В услугах белорусского полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого заинтересованы два польских клуба.
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