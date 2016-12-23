В услугах белорусского полузащитника гродненского «Немана» Павла Савицкого заинтересованы два польских клуба.

«Пяст» и плоцкая «Висла» хотят видеть атакующего полузащитника в своих рядах.

Напомним, ранее Савицкий играл в Польше в составе «Ягеллонии», за которую в сезоне 2014/15 провел пять матчей.