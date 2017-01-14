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«Шахтер» проиграл в 8 матчах из 10 под руководством Цыплакова
15.01.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче экстралиги «Шахтер» проиграл «Гомелю» (2:3).
Таким образом, солигорский клуб проиграл в восьми матчах из 10 под руководством Владимира Цыплакова.
Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря, сменив на посту главного тренера Андрея Гусова, который работал в клубе со дня его основания.
В таблице этапа победителей «горняки» опустились на пятое место из шести команд. В активе «Шахтера» осталось 61 очко. У лидера – «Юности» – 81.
Гомель – Шахтер Солигорск –
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В матче экстралиги «Шахтер» проиграл «Гомелю» (2:3).
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