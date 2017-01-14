﻿ «Шахтер» проиграл в 8 матчах из 10 под руководством Цыплакова. 21.by
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«Шахтер» проиграл в 8 матчах из 10 под руководством Цыплакова

15.01.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче экстралиги «Шахтер» проиграл «Гомелю» (2:3).

Таким образом, солигорский клуб  проиграл в восьми матчах из 10 под руководством Владимира Цыплакова.

Напомним, что Цыплаков возглавил «Шахтер» 3 декабря, сменив на посту главного тренера Андрея Гусова, который работал в клубе со дня его основания.

В таблице этапа победителей «горняки» опустились на пятое место из шести команд. В активе «Шахтера» осталось 61 очко. У лидера – «Юности» – 81.

Гомель – Шахтер Солигорск – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Homel' Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Андрущенко (Камбович, Демков)
1:1 – 30 Волчек (Мядель, Ревенко)
2:1 – 38 Ревенко (Мядель, Заламай)
3:1 – 39 Заламай (Брахманис, Тополь)
3:2 – 47 Видгрен (Андрущенко)
Вратари: Лобанов  Малютин.
 
Теги: Гомель
 
 
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В матче экстралиги «Шахтер» проиграл «Гомелю» (2:3).

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