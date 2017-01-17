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Новым техническим партнером «Немана» станет Joma
18.01.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Football.by, новым техническим партнером гродненского «Немана» в сезоне 2017 года станет испанская компания Joma.
Напомним, что с 2012 года «Неман» экипировался в компании Umbro.
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Как стало известно Football.by, новым техническим партнером гродненского «Немана» в сезоне 2017 года станет испанская компания Joma.
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