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Александра Герасименя проведет мастер-класс для юных пловцов Брестской области

24.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tut.by  
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Александра Герасименя во время открытого Кубка Беларуси по плаванию, который состоится в Бресте 25−28 января, проведет мастер-класс для детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта Виктория Астахова.

Мастер-класс заслуженного мастера спорта Беларуси, двукратной серебряной медалистки Олимпиады в Лондоне и обладательницы бронзовой награды на летних играх в Рио-де-Жанейро пройдет 28 января. На встречу с Александрой Герасименей приглашены ребята со всех районов Брестской области. «Золотая рыбка» белорусского плавания сначала побеседует с детьми, затем в прыжковом 50-метровом бассейне проведет разминку и занятия на воде.

«Мастер-класс Александра Герасименя проводит в Бресте не впервые. Он пользуется интересом среди детей и их родителей. Для ребят это возможность пообщаться с чемпионкой, узнать о ее спортивной судьбе, расспросить, как она добивалась карьерных высот, и поучиться у нее мастерству. Я бы сказала, что для начинающих спортсменов эта встреча — значимое событие», — отметила Виктория Астахова.

В целом в Кубке Беларуси примут участие около 250 человек. За звание сильнейшего на водной дорожке поборются пловцы со всех регионов Беларуси, а также представители национальной сборной. Кроме того, на турнир заявились спортсмены из России и Украины. На протяжении нескольких дней мужчины и женщины посоревнуются в плавании на различных дистанциях брассом, баттерфляем, на спине, вольным и комбинированными стилями. Также пройдут командные эстафеты.

Турнир в Бресте является одним из этапов отбора на престижные международные старты. Так, пловцы могут выполнить нормативы для выступления на чемпионате мира 2017 года в Венгрии, Всемирной Универсиаде, которую примет КНР, а также на чемпионате мира среди юниоров, который состоится в США.

 
Теги: Брест
 
 
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Турнир в Бресте является одним из этапов отбора на престижные международные старты.

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