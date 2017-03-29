Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат заключительного матча финальной серии Кубка президента против «Немана» (2:6, 0-4).

— Не знаю, что и говорить по сегодняшней игре. Соперник был сильнее. Все это видели. У нас в команде не нашлось лидеров, характерных игроков.

Надо, наверное, добавить. Выиграть чемпионство — великое дело. Сохранить его — это супермастерство не только тренера, команды, а всех, вместе взятых, людей, которые несут ответственность, которые хотят. На всю жизнь запомню 2004 год, когда мы впервые победили в чемпионате. Нас тогда вызвал мэр города Михаил Яковлевич Павлов и сказал: «Мы должны выиграть и следующий чемпионат. Что для этого нужно сделать?» Могу точно сказать: так сейчас в Гродно и происходит. В таком случае можно и выигрывать, и то может не сработать, – сказал Захаров.