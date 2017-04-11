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Директор велоклуба «Минск»: «Бюджет команды в прошлом году – 1,7 млн евро»

12.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор велоклуба «Минск» Владимир Ващилко рассказал о развитии команды.

«Конечно, стремимся к тому, чтобы стать командой pro–тура. Но если откровенно говорить, то годовой бюджет самой дорогой команды pro–тура по прошлому году Sky составляет 35 миллионов евро. Для сравнения бюджет велосипедного клуба «Минск» – это 1,7 миллиона евро по итогам 2016 года», – сказал Ващилко в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

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Теги: Минск
 
 
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Директор велоклуба «Минск» Владимир Ващилко рассказал о развитии команды.

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