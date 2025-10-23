|
Успех переговоров: от голоса до умения выдерживать конфликты
Вы прошли десятки тренингов по переговорам, знаете все об интересах, но в решающий момент ничего не срабатывает? Вы готовите железные аргументы, а собеседник вас «не слышит»? Проблема может быть не в тактиках, а в фундаменте — в том, как устроена человеческая коммуникация. Дмитрий Смирнов, тренер по эффективной коммуникации с 20-летним опытом, радиоведущий и продюсер, объяснил на встрече
Кино в голове: что на самом деле значит «учитывать интересы»
—Классические переговоры учат работать с интересами и картиной мира. Я предлагаю называть это «кино». Мы думаем не пунктами и графиками, а живыми картинками и сценами. В переговорах всегда два «киносеанса»: один — в вашей голове, другой — в голове у собеседника. Конфликт возникает, когда каждый смотрит только свой фильм и не пытается понять сюжет другого.
Как это использовать:
Упражнение для тренировки: смотрите конфликтные видео (например, в соцсетях много роликов, где спорят клиенты и сотрудники пунктов выдачи маркетплейсов). Не просто становитесь на сторону «правого», а честно ответьте: какую картину мира, какое «кино» видит каждый участник конфликта? Что он отстаивает? Это учит видеть ситуацию с обеих сторон.
Как управлять своими и чужими эмоциями
Большинство переговоров срываются из-за эмоций. Ваша задача — стать «эмоциональным предохранителем».
Что делать со своими эмоциями:
Проанализировать постфактум. После сложного разговора разберите свою эмоцию по чек-листу:
Контролировать голос. В стрессе голос срывается вверх, выдавая волнение или агрессию. Низкий, грудной и медленный тембр не только успокаивает собеседника, но и вас самих.
Что делать с эмоциями собеседника: используйте технику «Принять и перейти к сути». Не спорьте с оценкой, примите ее и мягко верните разговор к предмету обсуждения.
Фраза: «Вы слишком молоды для этой должности»:
Эта техника посылает сигнал, противоположный ожидаемому: вместо конфликта — понимание. Это обезоруживает.
Как находить сильные аргументы в режиме реального времени
Можно знать все техники, но в критический момент не успевать их применить. Ключ — скорость мышления и креативность.
Успех переговоров зависит не столько от заученных тактик, сколько от гибкости и понимания человеческой природы.
Сфокусируйтесь на трех базовых вещах:
Именно этот фундамент превращает набор техник в настоящее искусство убеждения.
