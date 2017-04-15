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Алексей Риос: «Ехали в Брест за победой, а не за ничьей»

15.04.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Алексей Риос прокомментировал исход матча с брестским «Динамо» (1:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.

– Ничьей с брестчанами больше удовлетворены или разочарованы?

– Считаю, до удаления вратаря мы больше заслуживали победы. На таком тяжелом поле создали три-четыре очень опасных момента. В первом тайме угрожали воротам дважды, во втором у Миши Гордейчука был момент. Но не реализовали эти эпизоды, а затем сами себе привезли гол.

– Каково было играть при таком количестве зрителей, болевших против БАТЭ?

– Если честно, гораздо приятнее играть при такой атмосфере, чем когда на трибунах сто человек. На меня болельщики брестского «Динамо» совершенно не давили. Наоборот, было очень здорово играть.

– Какая атмосфера царила в раздевалке после матча?

– Все немного расстроены – мы ехали за победой, а не за ничьей. Думаю, в дороге обсудим эту игру.

– После удаления Чичкана как решали, кто станет в «рамку»?

– Это спонтанно получилось. Денис сказал, что готов. Никто не сопротивлялся, – сказал Риос.

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Полузащитник БАТЭ Алексей Риос прокомментировал исход матча с брестским «Динамо» (1:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.

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