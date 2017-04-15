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Алексей Риос: «Ехали в Брест за победой, а не за ничьей»
15.04.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Алексей Риос прокомментировал исход матча с брестским «Динамо» (1:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.
– Ничьей с брестчанами больше удовлетворены или разочарованы?
– Считаю, до удаления вратаря мы больше заслуживали победы. На таком тяжелом поле создали три-четыре очень опасных момента. В первом тайме угрожали воротам дважды, во втором у Миши Гордейчука был момент. Но не реализовали эти эпизоды, а затем сами себе привезли гол.
– Каково было играть при таком количестве зрителей, болевших против БАТЭ?
– Если честно, гораздо приятнее играть при такой атмосфере, чем когда на трибунах сто человек. На меня болельщики брестского «Динамо» совершенно не давили. Наоборот, было очень здорово играть.
– Какая атмосфера царила в раздевалке после матча?
– Все немного расстроены – мы ехали за победой, а не за ничьей. Думаю, в дороге обсудим эту игру.
– После удаления Чичкана как решали, кто станет в «рамку»?
– Это спонтанно получилось. Денис сказал, что готов. Никто не сопротивлялся, – сказал Риос.
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Полузащитник БАТЭ Алексей Риос прокомментировал исход матча с брестским «Динамо» (1:1) в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.
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