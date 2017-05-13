|
«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Фамейе не включен в заявку
14.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы минского и брестского «Динамо» на матч 8-го тура чемпионата Беларуси.
Динамо Минск: Климович, Остроух, Сачивко, Галович, Швецов, Лукич, Нойок, Быков, Капленко, Хващинский, Сарока.
Запасные: Игнатович, Премудров, Николич, Демидович, Кийко, Бегунов, Чиж.
Динамо Брест: Малерб, Витус, Лебедев, Гаврилович, Иванов, Легчилин, Герман, Торрес, Чиж, Осучукву, Мозолевский.
Запасные: Хвин, Аврамия, Седько, Букаткин, Василюк, Афоаква, Бабаво.
Матч начнется в 15.00 на стадионе «Трактор» в Минске. Tribuna.com проведет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы минского и брестского «Динамо» на матч 8-го тура чемпионата Беларуси.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии