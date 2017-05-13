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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Фамейе не включен в заявку

14.05.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы минского и брестского «Динамо» на матч 8-го тура чемпионата Беларуси.

Динамо Минск: Климович, Остроух, Сачивко, Галович, Швецов, Лукич, Нойок, Быков, Капленко, Хващинский, Сарока.

Запасные: Игнатович, Премудров, Николич, Демидович, Кийко, Бегунов, Чиж.

Динамо Брест: Малерб, Витус, Лебедев, Гаврилович, Иванов, Легчилин, Герман, Торрес, Чиж, Осучукву, Мозолевский.

Запасные: Хвин, Аврамия, Седько, Букаткин, Василюк, Афоаква, Бабаво.

Матч начнется в 15.00 на стадионе «Трактор» в Минске. Tribuna.com проведет текстовую трансляцию встречи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стали известны составы минского и брестского «Динамо» на матч 8-го тура чемпионата Беларуси.

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