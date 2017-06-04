Олег Дулуб: «В 2013 не увидел особой разницы между «Гомелем» и «Ливерпулем». Просто там более раскрученные игроки, более высокие зарплаты»

Белорусский тренер Олег Дулуб вспомнил противостояние «Гомеля» и «Ливерпуля» в Лиге Европы.

– Могу сравнить чемпионаты Беларуси и Украины. У нас уровень ниже. В УПЛ совершенно другие скорости. Но в первую очередь в Беларуси хуже освещение нациоанльного первенства. В 2013 году мы с «Гомелем» играли против «Ливерпуля», и я увидел наших игроков в сравнении с их футболистами. И я не увидел особой разницы. Да, там более раскрученные игроки, более высокие зарплаты. Но наши ребята однозначно заслуживают большего. Нужно более позитивное отношение к чемпионату Беларуси, потому что это наш турнир, наши ребята. Следует делать на это скидку, – сказал Дулуб в эфире «Времени футбола» на «Беларусь-5».