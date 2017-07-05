МИНСК, 6 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо-Брест" подписал соглашение с украинским нападающим Артемом Милевским, сообщили Sputnik в пресс-службе брестчан.

В начале месяца, 4 июля, 32-летний форвард расторг контракт с российским "Тосно" по соглашению сторон. СМИ писали, что Милевским интересуются как клубы из белорусского чемпионата, так и иностранные.

"Футбольный клуб "Динамо-Брест" рад сообщить о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским. Соглашение рассчитано на 1,5 года", — рассказали в "Динамо".

По словам коммерческого директора клуба Максима Краснобаева, Милевский необходим брестчанам для решения собственных задач. "Мы все рады приветствовать его на брестской земле. Здорово, что Артем разделяет философию клуба, к тому же ему не нужно будет привыкать к чужим цветам, потому что играть будет в родных бело-синих", — сказал Краснобаев.

Хочу стать лучшим игроком Беларуси

Комментируя свой переход в "Динамо", Милевский отметил, что его никогда не покидала мысль возвращения на родину (футболист родился в Минске, затем сменил гражданство на украинское — Sputnik). "Я очень рад и доволен, что все так сложилось", — сказал Милевский и выразил благодарность руководству "Динамо" за трансфер.

Форвард добавил, что в "Динамо" чувствует поддержку, веру в него. Он также отметил, что в "Динамо" его привлекла современность и амбициозность клуба.

"Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в "Динамо-Киев" мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи", — заключил Милевский.

Напомним, нападающий ранее защищал цвета киевского "Динамо", турецкого "Газиантепспора", хорватского "Хайдука", румынской "Конкордии" и росскийого "Тосно". За сборную Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, также стал четвертьфиналистом Чемпионата мира 2006 года. Дважды признавался футболистом года в Украине по версии газеты "Украинский футбол" (2008, 2009), обладатель Золотого мяча Украины (по версии журнала "Футбол" и сайта football.ua) в 2009 году. Стал членом "Клуба Блохина", куда включаются футболисты, забившие не менее 100 голов.