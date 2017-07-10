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«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию
11.07.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» опубликовало состав, который завтра отправится в Австрию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».
Вратари: Малерб, Хвин.
Защитники: Гаврилович, Лебедев, Докаль, Веретило, Витус, Алисейко, Аврэмия, Иванов.
Полузащитники: Премудров, Бабаво, Седько, Торрес, Чиж, Легчилин, Жуниор Этунди, Герман, Осучукву.
Нападающие: Демешко, Василюк, Мозолевский, Фамейе, Кириленко, Милевский, Нивалдо, Вуячич.
В выездной состав вошли 27 футболистов. В заявку на матчи Лиги Европы могут быть включены 25 игроков.
Отметим, что в Австрию отправились 6 нападающих.
Матч «Альтах» – «Динамо» Брест состоится 13 июля в 19.30 по белорусскому времени.
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Брестское «Динамо» опубликовало состав, который завтра отправится в Австрию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».
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