«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию

Брестское «Динамо» опубликовало состав, который завтра отправится в Австрию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».

Вратари: Малерб, Хвин.

Защитники: Гаврилович, Лебедев, Докаль, Веретило, Витус, Алисейко, Аврэмия, Иванов.

Полузащитники: Премудров, Бабаво, Седько, Торрес, Чиж, Легчилин, Жуниор Этунди, Герман, Осучукву.

Нападающие: Демешко, Василюк, Мозолевский, Фамейе, Кириленко, Милевский, Нивалдо, Вуячич.

В выездной состав вошли 27 футболистов. В заявку на матчи Лиги Европы могут быть включены 25 игроков.

Отметим, что в Австрию отправились 6 нападающих.

Матч «Альтах» – «Динамо» Брест состоится 13 июля в 19.30 по белорусскому времени.