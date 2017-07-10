ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Альтах» – «Динамо» Брест. 27 игроков брестчан отправились в Австрию

11.07.2017 18:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Брестское «Динамо» опубликовало состав, который завтра отправится в Австрию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».

Вратари: Малерб, Хвин.

Защитники: Гаврилович, Лебедев, Докаль, Веретило, Витус, Алисейко, Аврэмия, Иванов.

Полузащитники: Премудров, Бабаво, Седько, Торрес, Чиж, Легчилин, Жуниор Этунди, Герман, Осучукву.

Нападающие: Демешко, Василюк, Мозолевский, Фамейе, Кириленко, Милевский, Нивалдо, Вуячич.

В выездной состав вошли 27 футболистов. В заявку на матчи Лиги Европы могут быть включены 25 игроков.

Отметим, что в Австрию отправились 6 нападающих.

Матч «Альтах» – «Динамо» Брест состоится 13 июля в 19.30 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» опубликовало состав, который завтра отправится в Австрию на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Альтаха».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уимблдон. Пары. 1/4 финала. Мирный и Матковски выбыли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика