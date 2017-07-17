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Травмированная белоруска взяла бронзу ЧЕ по современному пятиборью

18.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. В первый день минского чемпионата Европы по современному пятиборью на старт вышли женские дуэты: Беларусь представляли Екатерина Орел и Татьяна Халдоба.

Травмированная белоруска взяла бронзу ЧЕ по современному пятиборью
© Sputnik Aram Nersesyan
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Перед заключительным видом программы (бег и стрельба) белоруски шли вторыми и могли бороться за награду более высокого качества, но стали третьими. По всей видимости, сказалась травма, которую Орел получила во время конкура.

Если точнее, Екатерина уже завершила свое выступление, а потом лошадь вдруг оступилась и придавила спортсменке ногу. Медики сделали все, что смогли, Катя на старт вышла и терпела до самого финиша. Так что итоговая бронза сродни победе.

Первое место в данном виде программы завоевал дуэт из Германии  Лена Шонеборн и Анника Шлеу, второе — из России в составе Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова.

В среду, 19 июля, пройдет мужская эстафета. Белорусскую команду представят Николай Гаяновский, Александр Повпе. 

Соревнования продолжатся до 24 июля. Участие в них принимает более 120 спортсменов из 22 стран Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Хозяйки чемпионата могли бороться за награду более высокого качества, но подвела лошадь.

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