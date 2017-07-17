|
Травмированная белоруска взяла бронзу ЧЕ по современному пятиборью
18.07.2017 19:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. В первый день минского чемпионата Европы по современному пятиборью на старт вышли женские дуэты: Беларусь представляли Екатерина Орел и Татьяна Халдоба.
© Sputnik Aram Nersesyan
Перед заключительным видом программы (бег и стрельба) белоруски шли вторыми и могли бороться за награду более высокого качества, но стали третьими. По всей видимости, сказалась травма, которую Орел получила во время конкура.
Если точнее, Екатерина уже завершила свое выступление, а потом лошадь вдруг оступилась и придавила спортсменке ногу. Медики сделали все, что смогли, Катя на старт вышла и терпела до самого финиша. Так что итоговая бронза сродни победе.
Первое место в данном виде программы завоевал дуэт из Германии Лена Шонеборн и Анника Шлеу, второе — из России в составе Анна Буряк и Алисэ Фахрутдинова.
В среду, 19 июля, пройдет мужская эстафета. Белорусскую команду представят Николай Гаяновский, Александр Повпе.
Соревнования продолжатся до 24 июля. Участие в них принимает более 120 спортсменов из 22 стран Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйки чемпионата могли бороться за награду более высокого качества, но подвела лошадь.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии