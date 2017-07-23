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Сербский новичок БГК Джорджич: «Когда гулял по Бресту, многое было привычно. Чувствую себя как дома»

24.07.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский новичок БГК им. Мешкова левый полусредний Петар Джорджич рассказал о первых днях пребывания в Бресте.

«Здесь мне нравится, никаких трудностей нет. Когда гулял по городу, многое было привычно. Чувствую себя как дома. Наш менталитет похож. Рад, что нахожусь в Бресте. Ставлю с командой самые высокие цели», – сказал Джорджич.

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Теги: Брест
 
 
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