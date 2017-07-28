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Кубок Дубко. «Шахтер» обыграл «Динамо» СПб, «Неман» – «Бейбарыс»

29.07.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Дубко

Шахтер Солигорск – Динамо Санкт-Петербург – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

29 июля, 13.00

«Шахтер»: Лобанов; Ружичка – Гришанов, Буйницкий – Белухин – Дадонов; Рак – В. Сушко, Левко – Никулин – Малиновский; И. Сушко – Летов, Благой – Белевич – Астанков; Станевич – Музыченко, Кунцевич – Камбович – Антоненко.

«Динамо»: Ложкин; Ручкин – Кудинов, Пухов – Нечаев – Новожилов; Кудряшов – Горбачев, Куракин – Кондратьев – Скворцов; Кремзер – Дыньков, Васильев – В. Шевченко – Уваров; Чувиляев – Гарифулин – Кузнецов; Ельшанский, Завьялов.

Неман – Бейбарыс

29 июля, 17.00

 
 
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Кубок Дубко Шахтер Солигорск – Динамо Санкт-Петербург – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) 29 июля, 13.00 «Шахтер»: Лобанов; Ружичка – Гришанов, Буйницкий – Белухин – Дадонов; Рак – В.

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