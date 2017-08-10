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БАТЭ – «Динамо» Брест. Матч посетили 5 312 зрителей
11.08.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 18-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает брестское «Динамо».
Встречу на «Борисов-Арене» посетили 5 312 зрителей.
Напомним, средняя посещаемость БАТЭ в нынешнем сезоне – 5 575 зрителей на игре.
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В матче 18-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает брестское «Динамо».
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