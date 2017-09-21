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Летний биатлон. Чемпионат Беларуси. Спринт. Скардино и Смольский одержали победы

22.09.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Раубичах прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону. Победу одержали Надежда Скардино и  Антон Смольский.

Летний биатлон

Чемпионат Беларуси

Раубичи, Беларусь

Спринт

Женщины

1. Надежда Скардино (2) – 26.54,9
2. Надежда Писарева (1) – 27.25,9
3. Кристина Ильченко (5) – 28.01,2

Мужчины

1. Антон Смольский
2. Томас Каукенас (Литва) 
3. Максим Воробей

 

 
 
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Сегодня в Раубичах прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону.

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