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Летний биатлон. Чемпионат Беларуси. Спринт. Скардино и Смольский одержали победы
22.09.2017 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Раубичах прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону. Победу одержали Надежда Скардино и Антон Смольский.
Летний биатлон
Чемпионат Беларуси
Раубичи, Беларусь
Спринт
Женщины
1. Надежда Скардино (2) – 26.54,9
Мужчины
1. Антон Смольский
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Сегодня в Раубичах прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата Беларуси по летнему биатлону.
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