Виталий Павлов: «Ребята старались, но где-то чего-то чуть-чуть не хватало»

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от (0:2) в матче высшей лиги.

– После поражения от БАТЭ мы хотели сегодня реабилитироваться перед болельщиками. Считаю, что игра нам удавалась и первые 15 минут были под нашим контролем. Но, к сожалению, от ошибок никто не застрахован, и мы пропустили два необязательных мяча, хотя я ребят предупреждал, что соперник хорошо играет вверху, в его составе есть высокорослые нападающие и защитники. Нам нельзя было пропускать второй мяч, потому что, учитывая мастерство соперника, давать им такую фору и забивать, когда команда закрывается, убегает в контратаки, тяжеловато.

Хотя ребята старались, во втором тайме навязали борьбу, создавали какие-то моменты и старались забить, но где-то чего-то чуть-чуть не хватало.

Мы сейчас уходим на перерыв, будем готовиться. К сожалению, у нас выпало два нападающих после Бреста и «Минска», они получили серьезные травмы. Никак за две недели не можем выйти из этих травм – это тоже наверно сказалось. А сейчас будет две недели, немножко отдохнем и начнутся такие игры, где нельзя будет терять очки. Потому что мы тоже хотим ввязаться в борьбу, никто нам не отменял задач. Да и ребята, думаю, хотят – они этого заслуживают. Будем стараться дальше работать и смотреть в будущее с оптимизмом.

- Пару слов о Коне. Что с ним и восстановится ли после перерыва?

– Коне индивидуально тренируется. Когда мы играли с брестским «Динамо», ему нанесли серьезную травму. Поэтому человек не может бегать в полную силу. А вполсилы что-то старается делать, ходит в тренажерный зал, но после этих выходных, думаю, он будет в общей группе. Тяжело ему очень. Прошло уже две недели, а улучшений только на 50 процентов. Думаю, после пятого числа уже будет что-то видно. Мы делали ему и снимки, и УЗИ, думали, что разрыв связок. Но пока, слава Богу, все цело, но очень сильный ушиб.

- В паре слов оцените игру Шикавки и Хотова.

– Они навязывали борьбу, старались цепляться, где-то играли в силовой футбол. Зная Шикавку, он любит бороться. Такой, фактурный нападающий силового типа. А Хотов чуть поменьше, но они оба старались забить сегодня гол, – сказал Павлов.