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Романенко покинул «Брест». Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне экстралиги
19.10.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне экстралиги.
«Брест» после 13 матчей набрал 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице.
42-летний специалист возглавлял «зубров» с февраля 2016 года.
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Главный тренер «Бреста» Роман Романенко после сегодняшнего матча с новополоцким «Химиком» (1:6) подал в отставку со своего поста.
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