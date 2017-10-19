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Романенко покинул «Брест». Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне экстралиги

19.10.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Бреста» Роман Романенко после сегодняшнего матча с новополоцким «Химиком» (1:6) подал в отставку со своего поста.

Это первая тренерская отставка в нынешнем сезоне экстралиги.

«Брест» после 13 матчей набрал 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице.

42-летний специалист возглавлял «зубров» с февраля 2016 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Бреста» Роман Романенко после сегодняшнего матча с новополоцким «Химиком» (1:6) подал в отставку со своего поста.

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