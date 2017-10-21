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Единая лига ВТБ. «Цмокі» принимают «Астану» и другие матчи
22.10.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 3-0, ЦСКА – 3-0, УНИКС – 3-0, «Зенит» – 2-1, «Енисей» – 1-2, «Локомотив-Кубань» – 1-1, «Нижний Новгород» – 1-1, «Автодор» – 1-0,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА примет на своей площадке «Автодор», «Зенит» – ВЭФ.
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