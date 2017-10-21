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Единая лига ВТБ. «Цмокі» принимают «Астану» и другие матчи

22.10.2017 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА примет на своей площадке «Автодор», «Зенит» – ВЭФ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Астана
Дата проведения
22 октября, 14.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА Москва – Автодор
Дата проведения
22 октября, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

 

Зенит – ВЭФ
Дата проведения
22 октября, 18.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 3-0, ЦСКА – 3-0, УНИКС – 3-0, «Зенит» – 2-1, «Енисей» – 1-2, «Локомотив-Кубань» – 1-1, «Нижний Новгород» – 1-1, «Автодор» – 1-0, «Астана» – 0-2, «Калев» – 0-2, ВЭФ – 0-2, «Парма» – 0-2, «Цмокі-Мінск» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА примет на своей площадке «Автодор», «Зенит» – ВЭФ.

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