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MLB. Мировая серия. Первый матч. «Доджерс» против «Хьюстона»

24.10.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Главной лиге бейсбола (MLB) сегодня стартует Мировая серия. Первая игра финальной серии плей-офф между «Доджерс» и «Хьюстоном» пройдет в Лос-Анджелесе.

MLB

Первый матч 

Лос-Анджелес Доджерс – Хьюстон Астрос – 03.00

Стартовые питчеры: Клейтон Кершоу (18-4, пропускаемость 2,31) – Даллас Кайкел (14-5, пропускаемость 2,90)

Счет в серии: 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
 
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В Главной лиге бейсбола (MLB) сегодня стартует Мировая серия.

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