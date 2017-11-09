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Томаж Чатер: «Почему примем норвежцев в Жлобине? Во время сильных дождей крыша гомельского Дворца протекает»

10.11.2017 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Гомеля» Томаж Чатер рассказал, почему домашний матч 3-го квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ с норвежским «Бюасеном» команда проведет в Жлобине.

– Местом ответной встречи «Гомель» выбрал Жлобин. Почему?

– По двум причинам. Первая – во время сильных дождей крыша гомельского игрового Дворца протекает, поэтому руководство перестраховалось. Вторая – согласно требованиям ЕГФ, площадка, ее разметка должны быть предназначены исключительно для гандбола. А в нашем зале играют и в волейбол, и в баскетбол. Ничего страшного. Я для себя арену в Жлобине считаю фартовой: именно там мы завоевали со сборной девушек 1996 года рождения путевку в финальную стадию чемпионата Европы, – сказал Чатер.

Первый матч 3-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ «Бюасен» – «Гомель» пройдет 12 ноября. Начало – в 20.00 по белорусскому времени.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер «Гомеля» Томаж Чатер рассказал, почему домашний матч 3-го квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ с норвежским «Бюасеном» команда проведет в...

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