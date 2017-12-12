Белорусский лыжный союз: Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам

Выступавший за сборную Беларуси лыжник Михаил Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

С таким заявлением выступила Белорусская федерация лыжных гонок. Контракт со спортсменом будет расторгнут с 19 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось , что Куклин вернулся в Россию, где будет служить в правоохранительных органах. Отметим, планировалось, что спортсмен выступит на Олимпиаде-2018.