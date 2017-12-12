ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский лыжный союз: Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам

13.12.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Выступавший за сборную Беларуси лыжник Михаил Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

С таким заявлением выступила Белорусская федерация лыжных гонок. Контракт со спортсменом будет расторгнут с 19 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что Куклин вернулся в Россию, где будет служить в правоохранительных органах. Отметим, планировалось, что спортсмен выступит на Олимпиаде-2018.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступавший за сборную Беларуси лыжник Михаил Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Северсталь», «Югра» и «Лада» могут покинуть КХЛ. «Куньлунь» поднимается по рейтингу без результатов и посещамости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика