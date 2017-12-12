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Белорусский лыжный союз: Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам
13.12.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Выступавший за сборную Беларуси лыжник Михаил Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам.
С таким заявлением выступила Белорусская федерация лыжных гонок. Контракт со спортсменом будет расторгнут с 19 декабря 2017 года.
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Выступавший за сборную Беларуси лыжник Михаил Куклин завершил карьеру по семейным обстоятельствам.
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