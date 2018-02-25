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Экстралига. «Неман» – «Химик», «Шахтер» – «Металлург» и другие пары плей-офф

25.02.2018 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче экстралиги «Химик» обыграл «Витебск» (6:2) и вышел в плей-офф турнира. Таким образом, определились все пары нокаут-раунда.

«Неман» (1) – «Химик» (8) 

«Юность» (2) – «Лида» (7)

«Шахтер» (3) – «Металлург» (6)

«Гомель» (4) – «Динамо-Молодечно» (5)

Матчи стадии 1/4 финала пройдут 1, 2, 5, 6, 8, 10 и 12 марта 2018 года. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В очередном матче экстралиги «Химик» обыграл «Витебск» (6:2) и вышел в плей-офф турнира.

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