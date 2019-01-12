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Континентальный кубок. «Гомель» проиграл три матча с общей разницей 2:18

13.01.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В третьем матче суперфинала Континентального кубка «Гомель» уступил «Катовице» (0:5).

Напомним, в первой игре «Гомель» проиграл «Белфасту» – 0:5, во втором матче оказался слабее «Арлана» – 2:8.

Таким образом, белорусская команда проиграла три матча с общей разницей 2:18.

«Гомель» занял последнее место в суперфинале Континентального кубка.

 
Теги: Гомель
 
 
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В третьем матче суперфинала Континентального кубка «Гомель» уступил «Катовице» (0:5).
 
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