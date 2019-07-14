Марцел Личка: «Сегодня «Динамо» Минск нам показало, что достаточно 2-3 удара, и это будет два гола»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча с брестским «Динамо».

– Наша эффективность была плохая. Много ударов не попадали в створ. В первом тайме надо было забить хотя бы один гол. Во втором тайме уже было сложнее, потому что они уже чувствовали, что можно забрать какие-то очки. Мы хотели играть через фланги, через кросы, но у нас так хорошо не вышло.

Сегодня «Динамо» Минск нам показало, что достаточно 2-3 удара, и это будет два гола.

- Был для вас какой-то сюрприз со стороны минского «Динамо»?

– Нет. Мы думали, что они будут играть от защиты. В конце две хороших контратаки они провели, забили. И поэтому они победили, – сказал Личка в эфире « Беларусь 5 ».