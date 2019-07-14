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Марцел Личка: «Сегодня «Динамо» Минск нам показало, что достаточно 2-3 удара, и это будет два гола»

14.07.2019 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча с брестским «Динамо».

– Наша эффективность была плохая. Много ударов не попадали в створ. В первом тайме надо было забить хотя бы один гол. Во втором тайме уже было сложнее, потому что они уже чувствовали, что можно забрать какие-то очки. Мы хотели играть через фланги, через кросы, но у нас так хорошо не вышло.

Сегодня «Динамо» Минск нам показало, что достаточно 2-3 удара, и это будет два гола.

- Был для вас какой-то сюрприз со стороны минского «Динамо»?

– Нет. Мы думали, что они будут играть от защиты. В конце две хороших контратаки они провели, забили. И поэтому они победили, – сказал Личка в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер «Динамо» Брест Марцел Личка подвел итог матча с брестским «Динамо».
 
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