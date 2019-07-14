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БАТЭ – победитель первого круга чемпионата Беларуси. Борисовчане вышли на первое место впервые с 5-го тура
14.07.2019 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 15-м туре чемпионате Беларуси «Динамо» Брест проиграло минскому «Динамо» – 1:2.
Таким образом, БАТЭ единолично возглавил зачет и выиграл первый круг турнира. Борисовчане вышли в лидеры впервые с 5-го тура. Отметим, что подопечные Лички возглавляли турнир восемь туров подряд.
Отметим, что следующий матч «Динамо» Брест проведет 20 июля против «Торпедо-БелАЗ».
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