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БАТЭ – победитель первого круга чемпионата Беларуси. Борисовчане вышли на первое место впервые с 5-го тура

14.07.2019 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 15-м туре чемпионате Беларуси «Динамо» Брест проиграло минскому «Динамо» – 1:2.

Таким образом, БАТЭ единолично возглавил зачет и выиграл первый круг турнира. Борисовчане вышли в лидеры впервые с 5-го тура. Отметим, что подопечные Лички возглавляли турнир восемь туров подряд.

Отметим, что следующий матч «Динамо» Брест проведет 20 июля против «Торпедо-БелАЗ».

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Теги: Брест
 
 
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В 15-м туре чемпионате Беларуси «Динамо» Брест проиграло минскому «Динамо» – 1:2.
 
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