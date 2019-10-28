«Неман» первым обеспечил себе место в плей-офф Париматч-Экстралиги

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня обыграл «Гомель» (4:3).

После этой победы подопечные Пушкова досрочно обеспечили себе место в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата и точно сыграют в плей-офф.

Отметим, что в минувшем сезоне «Неман» стал вице-чемпионом, проиграв в финальной серии (1-4).