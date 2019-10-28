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«Неман» первым обеспечил себе место в плей-офф Париматч-Экстралиги

29.10.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Неман» обыграл «Гомель» (4:3).

После этой победы подопечные Пушкова досрочно обеспечили себе место в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата и точно сыграют в плей-офф.

Отметим, что в минувшем сезоне «Неман» стал вице-чемпионом, проиграв в финальной серии «Юности» (1-4).

 
Теги: Гомель
 
 
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