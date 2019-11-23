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НБА. «Филадельфия» – «Майами», «Мемфис» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи
23.11.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Филадельфия» примет удачно стартовавший «Майами». «Мемфис» дома сыграет с лидером чемпионата
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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