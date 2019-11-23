ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Филадельфия» – «Майами», «Мемфис» сыграет с «Лейкерс» и другие матчи

23.11.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Филадельфия» примет удачно стартовавший «Майами». «Мемфис» дома сыграет с лидером чемпионата «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Финикс 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18)
Дата проведения
24 ноября, 01.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Орландо 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Чикаго 115:116 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47)
Дата проведения
24 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Торонто 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Сан-Антонио 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Майами 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)
Дата проведения
24 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Лейкерс 92:94 (4 четверть)
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Портленд 100:95 (4 четверть)
Дата проведения
24 ноября, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Детройт 74:62 (3 четверть)
Дата проведения
24 ноября, 04.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Юта – Новый Орлеан 74:54 (2 четверть)
Дата проведения
24 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Подпишись на лучший баскетбольный инстаграм и выиграй джерси любимого клуба НБА

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика