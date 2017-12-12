Украина хочет прервать железнодорожное сообщение с Россией

После того, как Россия пустила поезда в обход Украины, Укрзализныця («Украинские железные дороги» — ред.) также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина во вторник, 12 декабря, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас Укрзализныцей. Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению Кишинев-Москва и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного Укрзализныцей, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — сказал Омелян.

Напомним, Российские железные дороги с 11 декабря полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в тот день приветствовал это решение .