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В Испании спасатели нашли тело ребенка, провалившегося в очень узкий технический колодец

26.01.2019 07:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Испанские спасатели в ночь на субботу обнаружили тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкий глубокий колодец в провинции Малага на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Согласно его информации, тело мальчика удалось обнаружить в 01.25 по местному времени (03.25 по минскому).

Двухлетний мальчик 13 января во время семейной прогулки по частной резиденции в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) упал в технический колодец глубиной 100 м и диаметром лишь 25 см. С тех пор велась спасательная операция, которая не прекращалась до настоящего времени. Спасателям пришлось прибегнуть к бурению параллельной вертикальной шахты в связи с обрушением грунта после падения мальчика в узкий колодец.

Как отмечает телеканал Televisa, данная поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, спасателям пришлось вывезти 83 тыс. кубометров земли, прежде чем они смогли добраться до тела мальчика.

 
 
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Двухлетний мальчик 13 января во время семейной прогулки по частной резиденции в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) упал в технический колодец глубиной 100 м и...
 
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