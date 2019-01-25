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В Испании спасатели нашли тело ребенка, провалившегося в очень узкий технический колодец
26.01.2019 07:31 — Новости Мира | Tut.by
Испанские спасатели в ночь на субботу обнаружили тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкий глубокий колодец в провинции Малага на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Согласно его информации, тело мальчика удалось обнаружить в 01.25 по местному времени (03.25 по минскому).
Двухлетний мальчик 13 января во время семейной прогулки по частной резиденции в муниципалитете Тоталан (провинция Малага)
Как отмечает телеканал Televisa, данная поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании. В бурении принимали участие более 300 человек, спасателям пришлось вывезти 83 тыс. кубометров земли, прежде чем они смогли добраться до тела мальчика.
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Двухлетний мальчик 13 января во время семейной прогулки по частной резиденции в муниципалитете Тоталан (провинция Малага) упал в технический колодец глубиной 100 м и...
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