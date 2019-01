В Испании спасатели нашли тело ребенка, провалившегося в очень узкий технический колодец

Испанские спасатели в ночь на субботу обнаружили тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкий глубокий колодец в провинции Малага на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

RESCUE: Search continues after a 2-year-old boy fell into a 100-metre-deep well in Malaga — https://t.co/5nZ7PF7jH1 pic.twitter.com/tBLtwMd5Gz