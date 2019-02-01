Российских моряков задержали в Африке за перевозку девяти тонн кокаина

В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА «Новости ».

На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Экипаж задержали, судно остается в порту Прая.

В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя дипмиссии.

По данным агентства, судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.

В феврале минувшего года, напомним, в российском посольстве в Аргентине нашли 400 кг кокаина . Как заявили власти южноамериканской страны, наркотики через дипмиссию шли в Европу и Россию.