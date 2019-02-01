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Российских моряков задержали в Африке за перевозку девяти тонн кокаина
01.02.2019 23:49 — Новости Мира | Tut.by
В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском посольстве, передает
На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Экипаж задержали, судно остается в порту Прая.
В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя дипмиссии.
По данным агентства, судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.
В феврале минувшего года, напомним, в российском посольстве в Аргентине
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В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», -...
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