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Российских моряков задержали в Африке за перевозку девяти тонн кокаина

01.02.2019 23:49 — Новости Мира | Tut.by  
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В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в российском посольстве, передает РИА «Новости».

На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонны кокаина. Экипаж задержали, судно остается в порту Прая.

В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя дипмиссии.

По данным агентства, судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.

Для переправки 400 кг кокаина из Аргентины был задействован лайнер для перевозки первых лиц России

В феврале минувшего года, напомним, в российском посольстве в Аргентине нашли 400 кг кокаина. Как заявили власти южноамериканской страны, наркотики через дипмиссию шли в Европу и Россию.

 
 
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В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», -...
 
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