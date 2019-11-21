Трамп временно предотвратил «шатдаун» федерального правительства

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 ноября, подписал указ, гарантирующий финансирование федеральных правительственных учреждений до 20 декабря, тем самым временно предотвратив закрытие части этих учреждений («шатдаун»), что могло бы случиться уже 22 ноября.



Фото: The White House / Flickr

Ранее соответствующий законопроект был одобрен Сенатом США, контролируемым республиканцами, и Палатой представителей США, где большинство у Демократической партии.

Теперь до 20 декабря конгрессменам обеих палат предстоит разработать план финансирования правительства. Предполагается, что разрабатываемый законопроект решит проблему с распределением средств на работу федеральных учреждений до конца финансового года 30 сентября 2020 года.

Угроза «шатдауном» и процедура импичмента

Начиная с июля 2018 года, Трамп не раз грозил «шатдауном» федерального правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат предложенный им законопроект об охране границ, который среди прочего предполагает строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Это предполагает выделение нескольких миллиардов долларов.

Кроме того, работе Конгресса по разработке законопроекта о финансировании федерального правительства может помешать процедура импичмента американскому президенту. Первые публичные слушания в рамках этой процедуры прошли в Палате представителей 13 ноября.

Демократы в Конгрессе инициировали расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, полагая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп в свою очередь назвал это «величайшей охотой на ведьм».