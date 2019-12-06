Более 20 тонн ядовитой стеклоомывающей жидкости пытались ввезти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающим в 440 раз предельно допустимые нормы, сообщили в Таможенном комитете.



Фото: customs.gov.by

MAN, в котором везли спиртосодержащую жидкость российского производства, могилевские таможенники остановили во время спецмероприятий вблизи белорусско-российской границы. Сотрудники таможни засомневались в достоверности сведений в товаросопроводительных документах и на маркировке продукции. Жидкость отправили на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории подтвердили, что в состав продукции входит метанол, количество которого превышает предельно допустимые нормы (не более 0,05 объемного процента) более чем в 440 раз. Применение такой продукции представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Ядовитая стеклоомывающая жидкость передана в УЗ «Могилевский областной центр эпидемиологии и общественного здоровья».