«Ситуация некритичная». Минские власти рассказали, почему под путепроводом по Победителей появились подпорки

Источник материала: Tut.by

В Мингорисполкоме рассказали, почему под путепроводом по Победителей поставили подпорки. Напомним, во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали трещину. Предположительно — на штукатурке.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Министерстве транспорта и коммуникаций рекомендовали обратиться в Мингорисполком касательно состояние путепровода.

В пресс-службе Мингорисполкома пояснили, что специалисты Белорусского дорожного научно- исследовательского института по заключенному с ними договору регулярно проводят мониторинг городских мостов. «При плановом осмотре путепровода на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской представители БелдорНИИ обнаружили незначительные дефекты конструктивных элементов сооружения. Специалисты установили специальные маячки, с их помощью они следят за состоянием конструкции», — пояснили в Мингорисполкоме.

В понедельник, 27 января, специалисты БелдорНИИ намерены сделать заключение по итогам мониторинга и выписать рекомендации для городских служб.

В Мингорисполкоме отмечают, что ситуация не критичная с путепроводом, поэтом проезд транспорта не стали ограничивать.