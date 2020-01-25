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«Ситуация некритичная». Минские власти рассказали, почему под путепроводом по Победителей появились подпорки
25.01.2020 11:07 — Новости Авто | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мингорисполкоме рассказали, почему под путепроводом по Победителей поставили подпорки. Напомним, во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской
В Министерстве транспорта и коммуникаций рекомендовали обратиться в Мингорисполком касательно состояние путепровода.
В пресс-службе Мингорисполкома пояснили, что специалисты Белорусского дорожного научно- исследовательского института по заключенному с ними договору регулярно проводят мониторинг городских мостов. «При плановом осмотре путепровода на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской представители БелдорНИИ обнаружили незначительные дефекты конструктивных элементов сооружения. Специалисты установили специальные маячки, с их помощью они следят за состоянием конструкции», — пояснили в Мингорисполкоме.
В понедельник, 27 января, специалисты БелдорНИИ намерены сделать заключение по итогам мониторинга и выписать рекомендации для городских служб.
В Мингорисполкоме отмечают, что ситуация не критичная с путепроводом, поэтом проезд транспорта не стали ограничивать.
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«Ситуация некритичная». Минские власти рассказали, почему под путепроводом по Победителей появились подпорки
В Мингорисполкоме рассказали, почему под путепроводом по Победителей поставили подпорки.
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