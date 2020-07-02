Какие дороги в центре перекроют и как пойдет транспорт 3 июля

3. 3 июля с 5.30 до 8.00 пассажирский транспорт не будет останавливаться на таких остановках на проспекте Независимости: «Станция метро Октябрьская», «Янки Купалы», «Площадь Победы».
Это актуально для всех маршрутов в обоих направлениях.
4. Минское метро будет работать до 1.30 4 июля. Поезда будут ходить чаще. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» закроют на вход в 1.10 4 июля, остальные — в 1.00 4 июля.
5. Вот как изменится движение некоторых автобусов и маршруток.
С 5.30 до 12.00 (ориентировочно):
№ 18, 26, 26А пойдут по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с всеми остановками на изменяемом участке.
С 8.00 до 12.00 (ориентировочно):
№ 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК пойдут по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом и обратном направлениях;
№ 1318-ТК пойдут по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости — в обратном;
№ 300Э, 1400-ТК поедут по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении; пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская — в обратном;
№ 1119-ТК — по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении и по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости — в обратном;
№ 57 — по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, пр. Дзержинского и дальше по маршруту в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.
С 20.00 до 24.00 (ориентировочно):
№ 29, 44, 136, 1412-ТК, 1002-ТК — по ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, пр. Машерова в обоих направлениях;
№ 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости в обоих направлениях; для маршрута 119С — с остановками «Романовская Слобода», «Городской вал», «Станция метро Фрунзенская»;
№ 73 — по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;
№ 1073-ТК — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Немига, ул. Романовская Слобода (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей в обратном направлении;
№ 1107-ТК — по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости в прямом направлении; по ул. Немига, ул. Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская;
№ 91 — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича в обоих направлениях.