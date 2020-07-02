Какие дороги в центре перекроют и как пойдет транспорт 3 июля

Источник материала: Tut.by

В пятницу 3 июля — День независимости. Из-за празднования некоторые дороги в центре Минска перекроют, а маршруты общественного транспорта изменятся. Вот основная информация на этот счет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какие дороги перекроют 3 июля и во сколько

На участке проспекта Независимости от улицы Ленина до Козлова:

с 6.00 до 8.00 — ограничат движение транспорта, кроме движения общественного. По другим данным , ограничения начнутся уже с 5.30.

, ограничения начнутся уже с 5.30. с 8.00 до 12.00 — ограничат движение всех видов транспорта.

На проспекте Победителей от улицы Мельникайте до улицы Саперов и на проспекте Машерова от улицы Даумана до Мельникайте (скорее всего, имеется в виду Заславская):

с 15.00 до 17.00 — ограничат движение транспорта, кроме общественного.

после 17.00 и до 00.00 (ориентировочно) ограничат движение всех видов транспорта.

Госавтоинспекция настоятельно призывает всех участников дорожного движения воздержаться от поездок на личном транспорте, а на праздник добираться на общественном транспорте.

Как пойдет общественный транспорт

1. 3 − 5 июля с 12.00 до 20.00 на автобусном маршруте № 1 и 3 июля с 12.00 до 20.00 на автобусном маршруте № 100 сократят интервалы движения.

2. До 1.40 4 июля будут работать такие маршруты:

автобусы № 1, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159, 921;

троллейбусы № 3, 6, 20, 27, 48, 53;

трамваи № 3, 11.

3. 3 июля с 5.30 до 8.00 пассажирский транспорт не будет останавливаться на таких остановках на проспекте Независимости: «Станция метро Октябрьская», «Янки Купалы», «Площадь Победы».

Это актуально для всех маршрутов в обоих направлениях.

4. Минское метро будет работать до 1.30 4 июля. Поезда будут ходить чаще. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» закроют на вход в 1.10 4 июля, остальные — в 1.00 4 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

5. Вот как изменится движение некоторых автобусов и маршруток.

С 5.30 до 12.00 (ориентировочно):

№ 18, 26, 26А пойдут по пр. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская в обоих направлениях, с всеми остановками на изменяемом участке.

С 8.00 до 12.00 (ориентировочно):

№ 100, 115Э, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-СК пойдут по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом и обратном направлениях;

№ 1318-ТК пойдут по пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Куйбышева, пр. Машерова в прямом направлении и по пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости — в обратном;

№ 300Э, 1400-ТК поедут по ул. Бобруйская, ул. Ульяновская, ул. Первомайская, ул. З. Бядули, ул. Козлова, пр. Независимости в прямом направлении; пр. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайская, ул. Ульяновская, ул. Свердлова, пр. Независимости, ул. Бобруйская — в обратном;

№ 1119-ТК — по пр. Независимости, ул. Я. Коласа, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, пр. Победителей в прямом направлении и по пр. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, пр. Машерова, ул. Красная, пр. Независимости — в обратном;

№ 57 — по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, пр. Дзержинского и дальше по маршруту в обоих направлениях, со всеми остановками на изменяемом участке.

С 20.00 до 24.00 (ориентировочно):

№ 29, 44, 136, 1412-ТК, 1002-ТК — по ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, пр. Машерова в обоих направлениях;

№ 1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости в обоих направлениях; для маршрута 119С — с остановками «Романовская Слобода», «Городской вал», «Станция метро Фрунзенская»;

№ 73 — по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении;

№ 1073-ТК — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Немига, ул. Романовская Слобода (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей в обратном направлении;

№ 1107-ТК — по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости в прямом направлении; по ул. Немига, ул. Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская;

№ 91 — по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М. Богдановича в обоих направлениях.