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Особенности обучения в автошколе
11.06.2024 16:07 — Новости Авто | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Иметь автомобиль – мечта многих, но недостаточно приобрести машину, нужно освоить искусство вождения. Жителям Минска в этом поможет «Дорожная азбука» – автошкола, которая начала свою работу в 2009 году. Количество ее выпускников исчисляется тысячами, а доступная стоимость обучения оптимально сочетается с его высоким уровнем.
Варианты обучения
В автошколе предусмотрены различные программы:
Обучение с нуля предполагает подготовку водителей категорий А, С, ВЕ, СЕ. В автошколе можно освоить не только автомобиль – на этой странице описано обучение управлению мотоциклом.
При переподготовке с В на А автомобилисту, желающему освоить мотоцикл, не придется заново проходить теоретический курс, ведь эти знания уже подтверждены имеющимися правами. В этом случае расписание включает только практические занятия. При переподготовке с В на С тоже не нужно повторно проходить материал, который уже подтвержден экзаменами в ГАИ.
Особое предложение – дополнительное обучение. Оно необходимо для улучшения имеющихся навыков или восстановления забытых при подготовке к экзамену в ГАИ или освоении нового транспортного средства. Дополнительные курсы также помогают преодолеть неуверенность и волнение за рулем.
Дистанционное обучение
Учиться вождению можно не только очно, но и онлайн. Получить необходимую информацию и выяснить все интересующие вопросы можно в мессенджере. В дальнейшем занятия проводятся в формате онлайн-конференций. Записи не используются, только живые лекции. Благодаря использованию специального программного обеспечения дистанционное обучение по качеству не уступает очному. Такой вариант имеет немало преимуществ:
На протяжении всего курса предоставляется техническая поддержка по использованию программного обеспечения.
Критерии автошколы, в которой стоит проходить обучение»:
В таких условиях каждый может успешно освоить искусство вождения с нуля или улучшить имеющиеся навыки.
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