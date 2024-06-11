Особенности обучения в автошколе

Источник материала: ИноСМИ

Иметь автомобиль – мечта многих, но недостаточно приобрести машину, нужно освоить искусство вождения. Жителям Минска в этом поможет «Дорожная азбука» – автошкола, которая начала свою работу в 2009 году. Количество ее выпускников исчисляется тысячами, а доступная стоимость обучения оптимально сочетается с его высоким уровнем.

Варианты обучения

В автошколе предусмотрены различные программы:

· обучение с нуля;

обучение с нуля; · переподготовка;

переподготовка; · дополнительное.

Обучение с нуля предполагает подготовку водителей категорий А, С, ВЕ, СЕ. В автошколе можно освоить не только автомобиль – на этой странице описано обучение управлению мотоциклом.

При переподготовке с В на А автомобилисту, желающему освоить мотоцикл, не придется заново проходить теоретический курс, ведь эти знания уже подтверждены имеющимися правами. В этом случае расписание включает только практические занятия. При переподготовке с В на С тоже не нужно повторно проходить материал, который уже подтвержден экзаменами в ГАИ.

Особое предложение – дополнительное обучение. Оно необходимо для улучшения имеющихся навыков или восстановления забытых при подготовке к экзамену в ГАИ или освоении нового транспортного средства. Дополнительные курсы также помогают преодолеть неуверенность и волнение за рулем.

Дистанционное обучение

Учиться вождению можно не только очно, но и онлайн. Получить необходимую информацию и выяснить все интересующие вопросы можно в мессенджере. В дальнейшем занятия проводятся в формате онлайн-конференций. Записи не используются, только живые лекции. Благодаря использованию специального программного обеспечения дистанционное обучение по качеству не уступает очному. Такой вариант имеет немало преимуществ:

· учиться онлайн могут жители любых городов и населенных пунктов, достаточно стабильного интернета;

учиться онлайн могут жители любых городов и населенных пунктов, достаточно стабильного интернета; · не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно;

не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно; · предлагаются как утренние, так и вечерние группы в разные дни недели, можно выбрать оптимальное время для занятий.

На протяжении всего курса предоставляется техническая поддержка по использованию программного обеспечения.

Критерии автошколы, в которой стоит проходить обучение»:

· преподаватели и инструкторы должны обладать солидным опытом;

преподаватели и инструкторы должны обладать солидным опытом; · автопарк должен состоять исключительно из новых иномарок;

автопарк должен состоять исключительно из новых иномарок; · приветствуется наличие собственных автодромов;

приветствуется наличие собственных автодромов; · классы должны быть оснащены современным оборудованием;

классы должны быть оснащены современным оборудованием; · каждому ученику должен быть обеспечен индивидуальный подход.

В таких условиях каждый может успешно освоить искусство вождения с нуля или улучшить имеющиеся навыки.